В Стамбуле состоялась долгожданная жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов-2021/22. Бранислав Иванович и Майкл Эссьен определяли соперников для «Зенита» – единственного участника ЛЧ от России. И, конечно же, для других команд.

«Зенит сыграет» с «Челси», «Ювентусом» и «Мальмё» – может быть, в Петербург приедет Криштиану Роналду, если не перейдет в ближайшее время в «Манчестер Сити». «Аталанте» Алексея Миранчука достались «Вильярреал», «Манчестер Юнайтед» и «Янг Бойз», непростые группы и у украинских клубов – «Шахтера» и киевского «Динамо».

А теперь попробуй угадать – какие команды выйдут в плей-офф с первого места?

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КТО ВЫИГРАЕТ ГРУППУ А? «Манчестер Сити» «ПСЖ» «Лейпциг» «Брюгге»

КТО ВЫИГРАЕТ ГРУППУ В? «Атлетико» «Ливерпуль» «Порту» «Милан»

КТО ВЫИГРАЕТ ГРУППУ С? «Спортинг» «Боруссия» «Аякс» «Бешикташ»

КТО ВЫИГРАЕТ ГРУППУ D? «Интер» «Реал» «Шахтер» «Шериф»

КТО ВЫИГРАЕТ ГРУППУ Е? «Бавария» «Барселона» «Бенфика» «Динамо Киев»

КТО ВЫИГРАЕТ ГРУППУ F? «Вильярреал» «Манчестер Юнайтед» «Аталанта» «Янг Бойз»

КТО ВЫИГРАЕТ ГРУППУ G? «Лилль» «Севилья» «Зальцбург» «Вольфсбург»

КТО ВЫИГРАЕТ ГРУППУ Н? «Челси» «Ювентус» «Зенит» «Мальмё»

Матчи 1-го тура состоятся 14-15 сентября.

Финал пройдет в Санкт-Петербурге.

Лига чемпионов УЕФА «Зенит» попал к «Челси» и «Юве», «Шахтер» – к «Реалу» и «Интеру» 2 ЧАСА НАЗАД