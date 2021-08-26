В Стамбуле состоялась долгожданная жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов-2021/22. Бранислав Иванович и Майкл Эссьен определяли соперников для «Зенита» – единственного участника ЛЧ от России. И, конечно же, для других команд.
«Зенит сыграет» с «Челси», «Ювентусом» и «Мальмё» – может быть, в Петербург приедет Криштиану Роналду, если не перейдет в ближайшее время в «Манчестер Сити». «Аталанте» Алексея Миранчука достались «Вильярреал», «Манчестер Юнайтед» и «Янг Бойз», непростые группы и у украинских клубов – «Шахтера» и киевского «Динамо».
А теперь попробуй угадать – какие команды выйдут в плей-офф с первого места?
Лига чемпионов УЕФА
Джорджиньо стал футболистом года по версии УЕФА
КТО ВЫИГРАЕТ ГРУППУ А?
КТО ВЫИГРАЕТ ГРУППУ В?
КТО ВЫИГРАЕТ ГРУППУ С?
КТО ВЫИГРАЕТ ГРУППУ D?
КТО ВЫИГРАЕТ ГРУППУ Е?
КТО ВЫИГРАЕТ ГРУППУ F?
КТО ВЫИГРАЕТ ГРУППУ G?
КТО ВЫИГРАЕТ ГРУППУ Н?
- Матчи 1-го тура состоятся 14-15 сентября.
- Финал пройдет в Санкт-Петербурге.
Лига чемпионов УЕФА
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