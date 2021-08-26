Завершилась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов. «Зениту» достались «Челси» и «Ювентус», двум украинским клубам – «Реал» и «Барселона». Анализируем шансы на выход в плей-офф от каждой четверки.

Группа A: «Манчестер Сити», «Пари Сен-Жермен», «Лейпциг», «Брюгге»

На расклад в этой четверке повлияет ровно один человек – Криштиану Роналду, сидящий на чемоданах в Турине. Если Криш через неделю будет улыбаться на «Этихаде», то «Сити» поштормит еще на первом этапе. Если останется в «Юве», то Гвардиола спокойно отпинает несыгранный «ПСЖ», быстро решит все задачи и на пятый-шестой тур выпустит резервный состав.

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Для Лионеля Месси не будет ничего депрессивнее матчей с «Манчестером» без Роналду – идеальная система Пепа перемелет французов с Мбаппе или без. Задачи для «Брюгге» – набрать больше трех очков. Задачи для «Лейпцига» – если хотят в плей-офф, то максимально настроиться на две игры с «ПСЖ» (моменты точно будут).

КТО ВЫИГРАЕТ ГРУППУ А? «Манчестер Сити» «ПСЖ» «Лейпциг» «Брюгге»

Группа B: «Атлетико» (Мадрид), «Ливерпуль», «Порту», «Милан»

Потенциальная группа смерти – пожалуй, только «Милан» стал слабее, по сравнению с предыдущим годом, остальные как минимум остались на тех же мощностях. После испанского титула Диего Симеоне наверняка натравит «индейцев» на еврокубок, а Юрген Клопп наконец-то забудет о том, что такое – ставить в защиту кого-то, кроме Ван Дейка.

Но обладатель первого места опреедлится вовсе не в битвах «Атлетико» и «Ливерпуля». Лидером в плей-офф шагнет тот, что возьмет четыре очка и больше с «Порту» и «Миланом» – эти бульдоги не отдадут ничего просто так. Из минусов – слабый опыт Стефано Пиоли в ЛЧ, из плюсов – сохранившийся состав «драаконов», которых высаживали Роналду в прошлой 1/8.

КТО ВЫИГРАЕТ ГРУППУ В? «Атлетико» «Ливерпуль» «Порту» «Милан»

Группа C: «Спортинг», «Боруссия» (Дортмунд), «Аякс», «Бешикташ»

Афиши в этой четверке сгенерировали строго для гиков. Про португальцев говорили, что у них крутой тренер – вот и посмотрим в ЛЧ. Для Эрлинга Холанна из «Дортмунда» такие матчи нужны для набивания статы и голов. «Аяксу» нужно переигрывать «Спортинг» в очных встречах – пока они выглядят основным соперником. «Бешикташу» нужно не оскандалиться на ровном месте – у турецких клубов это получается лучше остальных.

КТО ВЫИГРАЕТ ГРУППУ С? «Спортинг» «Боруссия» «Аякс» «Бешикташ»

Группа D: «Интер», «Реал» (Мадрид), «Шахтер», «Шериф»

В твиттере «Гладбаха» уже пошутили, почему их не позвали на реюнион прошлогоднего розыгрыша – три из четырех клубов еще осенью 2020-го встречались на первой стадии. Но теперь «Шахтер» выглядит чуть ли не претендентом на первое место – украинцы закупились почти на 50 миллионов и не должны бояться перестраивающихся миланцев и мадридцев. Для того в «Донецк» и приглашали Де Дзерби – чтобы драть проблемных грандов и под шумок выходить в лигочемпионскую весну.

У «Реала» есть ощутимый шанс не попасть в плей-офф – с «горняками» не справлялся даже праймовый Зидан, у размякшего пирожка Анчелотти шансов объективно еще меньше. «Интер» кажется более устойчивым даже без Лукаку и с тренером, который не совсем подходит системе «нерадзурри». «Шерифу» же нужно просто с кайфом прокатиться по главным европейским столицам (Милану, Мадриду и Харькову), ведь любое набранное очко в Молдавии будут праздновать неделю.

КТО ВЫИГРАЕТ ГРУППУ D? «Интер» «Реал» «Шахтер» «Шериф»

Группа E: «Бавария», «Барселона», «Бенфика», «Динамо» (Киев)

Еще одна группа, где номинальный гранд рискует остаться без 1/8 – «Бенфика» с Жорже Жезушом наконец-то продралась в группу ЛЧ и по составу выглядит чуть ли не сильнее «Барселоны». Не удивляйтесь, если португальцы высадят «сине-гранатовых» без Месси, причем тут легко может быть 0 очков каталонцев в двух матчах с «орлами».

В «Баварии» тараканы ползают в головах руководства, но только не Юлиана Нагельсманна – даже с кадровыми дырами молодой тренер «Мюнхена» должен забирать первую строчку. Киевскому «Динамо» откровенно не повезло со жребием – в другой компании они поборолись хотя бы за место в ЛЕ, но с тремя топ-фирмами шансов не видно совсем.

КТО ВЫИГРАЕТ ГРУППУ Е? «Бавария» «Барселона» «Бенфика» «Динамо Киев»

Группа F: «Вильярреал», «Манчестер Юнайтед», «Аталанта», «Янг Бойз»

Единственная группа, в которой точно можно не включить матч клубов из первых корзин, – «Вильярреал» с «МЮ» четыре раза играли в ЛЧ и четырежды присаживались на 0:0. В целом, все команды легко представить где-то в стартовых раундах плей-офф Лиги Европы, но тут кому-то вдвоем нужно шагнуть в следующую стадию ЛЧ.

Кажется, это все же будут укрепившийся «МЮ» (плюс Варан и Санчо в ростере) и более классная «Аталанта» (два подряд выхода из группы при Гасперини). «Субмарина» снова поплывет за Кубком УЕФА, а Дэвид Вагнер точно грохнет кого-то из фаворитов – правда, это будет единственное достижение «Янг Бойз» в этой Лиге чемпионов.

КТО ВЫИГРАЕТ ГРУППУ F? «Вильярреал» «Манчестер Юнайтед» «Аталанта» «Янг Бойз»

Группа G: «Лилль», «Севилья», «Зальцбург», «Вольфсбург»

С лидером все понятно – стабильная «Севилья» должна выходить в 1/8 финала и трепать нервишки любому сопернику. За вторую строчку побьются все три команды, но в плей-офф не место ни одной из них – все равно все закончится поражением минимум в три мяча и бесславным вылетом.

Внезапный фаворит в стадию навылет – «Зальцбург». Да, у австрийцев вытащили тренера в «Лейпциг», но в системе «Ред Булла» не назначат 33-летнего тренера, если не уверены в том, что он вытянет уровень ЛЧ. У «Лилля» и «Вольфсбурга» сменились коучи после успешных сезонов, а их сменщики совсем не убеждают.

КТО ВЫИГРАЕТ ГРУППУ G? «Лилль» «Севилья» «Зальцбург» «Вольфсбург»

Группа H: «Челси», «Ювентус», «Зенит», «Мальмё»

Третий поход Сергея Семака в Лигу чемпионов снова закончится где-то в начале декабря – вероятность на выход из группы с «Челси» и «Юве» колышется в районе 1%. Но встречи с грандами станут классной проверкой. Если «синие» без вариантов разносили «Краснодар» на глазах Сергея Галицкого, то не остановятся и в Санкт-Петербурге – шансы появятся только в случае массовой ссоры Томаса Тухеля с раздевалкой.

С «Ювентусом» сносно играл даже «Локомотив» Юрия Семина, а в штабе «Зенита» должны быть тактики посильнее Олега Пашинина. Если питерцам хочется в плей-офф, то нужно вгрызаться именно в туринцев, причем в обеих встречах. Потеря хотя бы одного балла с «Мальмё» – смерть и крах всех надежд, а проигрыш и четвертое место превратится в автоматический пинок под зад Сергею Семаку. Алексей Миллер сколько угодно может прыгать от радости на празднованиях русских чемпионств, но три подряд провала в ЛЧ – позор при абсолютно любом уровне сопротивления.

КТО ВЫИГРАЕТ ГРУППУ Н? «Челси» «Ювентус» «Зенит» «Мальмё»

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