«Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» в последние дни трансферного рынка сражаются за Криштиану Роналду. Его переход в «Сити» – изначально казался сомнительной идеей. Даже Гвардиола пока не знает , что делать с Криштиану. Увидеть легенду «Юнайтед» в голубенькой форме «горожан» – кринж кринжовый. Если Криш все же предпочтет почти родной красной стороне Манчестера другие цвета, кто-то наверняка возненавидит КриРо, но большинство сойдется: португалец настолько велик, что давно перерос клубные усобицы и может выступать за кого хочет; видеть играющую легенду на закате карьеры в любой джерси – уже счастье. А вот кто точно разочаровал, так это клуб, который раз охотится за пятизвездочным статусом, но даже не борется с дуэтом из Манчестера – «ПСЖ».

Катар вкладывает в собственный бренд, чтобы привлекать еще больше туристов, инвесторов и бизнес-партнеров. Государство с Персидского залива инвестирует нефтедоллары в экономики Великобритании, США, Германии и России, владеет европейскими люксовыми брендами, вроде модного дома Valentino и Tiffany. С той же целью государство проводит чемпионат мира-2022, раскрутило «ПСЖ» и подписало в него Лео Месси – чтобы рекламировать себя.

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Летом 2021-го сошлось очень много факторов, чтобы великий аргентинец и великий португалец переехали в Париж и сыграли за одну команду на топ-уровне.

Криштиану Роналду («Ювентус»), Лионель Месси («Барселона») Фото: Getty Images

Впервые обе легенды остались без клубов одновременно: «Барса» не могла продлить Месси, а «Ювентус» хотел избавиться от Роналду. В итоге Лео достался «ПСЖ» очень дешево: 25 млн евро в качестве подписного бонуса упали в карман аргентинца вместо 700 млн клаусулы «Барселоне». «Ювентус» хотел за Роналду 25-30 млн евро. Всего три года назад Transfermarkt оценивал португальца в 120 млн евро – скидка существенная.

УЕФА тоже не мешала «ПСЖ». Из-за коронавируса организация ослабила действие ФФП, и «Париж» этим воспользовался: подписал Лео, Рамоса, Доннарумму и Вейналдума, раздув зарплатную ведомость до 230 млн евро в год. «Манчестер Сити» в это время предложил Кришу двухгодичный контракт и 15 млн евро за сезон. На фоне общего бюджета зарплат «Парижа» 15 мультов для Роналду – капля в море.

Если бы «ПСЖ» хотел вписаться в бюджетные рамки или не понимал, как найти место на поле для Роналду, у них все равно была возможность взять Криша, продав Килиана Мбаппе.

Килиан Мбаппе Фото: Getty Images

У чемпиона мира заканчивался контракт через год, он отказался продлять договор, разругался со спортдиром «ПСЖ» Леонардо. Мбаппе уже несколько лет открыто мечтает о «Реале» и этим летом, похоже, убедил шейхов продать себя в «Мадрид» за 170 млн евро. По сообщению Cuatro , Килиан уже рассказал партнерам по «ПСЖ», что уходит и попрощался с ними.

Если бы парижане думали быстрее и избавились от токсичного юноши, Роналду стал бы идеальной заменой Килиана. Ведь «Сен-Жермен» важнее статус и бренд, чем развитие талантов и воспитание молодежи: назовите хоть одного востребованного выпускника парижской академии, кроме Кингсли Комана.

Этап развития «ПСЖ» как рекламного проекта тоже был удачный для объединения Месси и Роналду. «Париж» мечтает взять Лигу чемпионов в год катарского чемпионата мира. Команды, за которые выступали Лео и Криш, выигрывали ЛЧ девять раз за 16 лет. То есть с этой парой «ПСЖ» практически гарантировал себе золотые медали на «Газпром-Арене» в начале лета 2022-го.

Чемпионат мира в Катаре не мог мечтать о лучшей рекламе, а у болельщиков текли бы слезы счастья от взгляда на Месси и Роналду с совместным трофеем. Это могла быть самая красивая точка в истории соперничества двух гениев, а ее соавторами заслуженно выступали шейхи.

Нассер Аль-Хелаифи Фото: Getty Images

Взять в одну команду Криша и Месси – все равно, что объединить Марадону и Пеле, но эта возможность упущена навсегда. Конечно, когда-нибудь мы увидим легенд, одетых в одинаковую форму – либо в благотворительных матчах, либо в пенсионерском клубе Дэвида Бекхэма из MLS. Летом 2021-го «ПСЖ» мог написать историю, но так и остался обычным мешком денег.

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