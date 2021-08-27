Месси и Роналду снова удивляют, но уже не на поле: в августе футболисты взорвали трансферное окно сменой клубных прописок.

Лионель Месси покинул «Барселону», за которую выступал с самого детства, и ушел в «ПСЖ». Правила Ла Лиги не позволили «Барсе» и Лео продлить контракт, несмотря на взаимный интерес обеих сторон.

Переход Криштиану стал еще одной неожиданностью. После заявлений, что Роналду – игрок «Ювентуса» слабо верилось, что за последние дни трансферного окна португалец куда-то перейдет. Сначала прогремела новость о его переезде в «Манчестер Сити», затем о выходе «горожан» из переговоров. В итоге Роналду – игрок «Манчестер Юнайтед», за который играл в 2000-е.

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А как думаешь ты, чей переход оказался громче? Трогательное прощание Лео Месси с «Барсой» или импульсивный хлопок дверью «Ювентуса» Криштиану Роналду?

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