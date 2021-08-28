«Зенит» прокомментировал поступающие сообщения о том, что матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Челси» может состояться на нейтральном поле из-за коронавирусных ограничений, которые введены на территории Великобритании.

«Действительно, существует ряд ограничений, которые могут повлиять на место проведения гостевого матча с «Челси». Конечно, как клубы, так и УЕФА следят за ситуацией и прорабатывают возможные пути оптимального для всех решения – до 2 сентября должно быть принято окончательное решение», – приводит слова пресс-службы клуба «Спорт-экспресс»

Матч «Челси» – «Зенит» запланирован на 14 сентября.

Также в группе Н в этот день сыграют «Ювентус» и «Мальме».

Чемпионат России Канчельскис: «Предложение «Зенита» о лимите – наглость» ЧАС НАЗАД

Чемпионат Англии У «Челси» две победы над «Ливерпулем» за 6 лет. Лукаку исправит? 20 ЧАСОВ НАЗАД