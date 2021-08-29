«Челси» все еще надеется провести матч с «Зенитом» в рамках 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов в Лондоне, несмотря на возникшую проблему с въездом российской команды в Англию из-за пандемии коронавируса.
«Синие» хотят добиться специальных разрешений на въезд всей делегации, в том числе бразильцам Малкому и Клаудиньо, а также колумбийцу Барриосу, которые вызваны в расположение своих сборных и сейчас находятся в странах так называемой красной зоны.
Правительство Великобритании пока не утвердило планы «Челси», решение будет принято до 2 сентября, сообщает Sport24.
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- Матч «Челси» – «Зенит» состоится 14 сентября.
- Въезжающие в Англию, непривитые вакцинами Pfizer или Moderna, обязаны сесть на карантин. Игроки и тренерский штаб «Зенита» прививались «Спутником V», поэтому карантин по правилам неизбежен. Одна надежда на спецразрешения.
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