«Челси» все еще надеется провести матч с «Зенитом» в рамках 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов в Лондоне, несмотря на возникшую проблему с въездом российской команды в Англию из-за пандемии коронавируса.

«Синие» хотят добиться специальных разрешений на въезд всей делегации, в том числе бразильцам Малкому и Клаудиньо, а также колумбийцу Барриосу, которые вызваны в расположение своих сборных и сейчас находятся в странах так называемой красной зоны.

Правительство Великобритании пока не утвердило планы «Челси», решение будет принято до 2 сентября, сообщает Sport24

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Матч «Челси» – «Зенит» состоится 14 сентября.

Въезжающие в Англию, непривитые вакцинами Pfizer или Moderna, обязаны сесть на карантин. Игроки и тренерский штаб «Зенита» прививались «Спутником V», поэтому карантин по правилам неизбежен. Одна надежда на спецразрешения.

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