В первые дни после подписания Лионеля Месси «ПСЖ» старательно принижал значительность затрат на аргентинца – в Париже упирали на коммерческую привлекательность актива и заверяли, что в конце концов сделка окупит сама себя. Позиция французского гранда перекликается с заявлениями президента «Барселоны» Жоана Лапорты: функционер отбривал предположения о неспособности «блауграны» обеспечить новый контракт Месси. Лео зарабатывал для клуба больше, чем клуб тратил на его содержание – свыше трети от общих доходов команды – а спонсоры выписывали «сине-гранатовым» рекордные чеки на условиях сохранения форварда.

На презентации Месси президент «ПСЖ» Насер Аль-Хелаифи пообещал «шокировать цифрами», отражающими коммерческую привлекательность Лео для «Парижа». Клубу предстоит серьезно поработать над монетизацией бренда аргентинца с учетом затрат на его приглашение: по самым скромным оценкам The Athletic , икона «Барселоны» заработает значительно больше 100 млн евро – и это без учета возможного продления соглашения на третий год.

Как у «ПСЖ» с финансами?

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УЕФА неоднократно устраивал проверку клубу, спонсируемому государством через компанию Qatar Sports Investment и других катарских гигантов. Базовые принципы фэйр-плей сводятся к жизни по средствам – команды не должны тратить больше, чем зарабатывают. Твиттер-аккаунт SwissRamble , специализирующийся на финансах футбольных клубов, оценил зарплатный фонд «ПСЖ» сезона-2019/20 в 414 млн евро – это втрое больше, чем у ближайшего преследователя, «Лиона». Парижане показали второй результат в Европе после «Барселоны», с переходом Месси звание самого щедрого работодателя должно отправиться во Францию. Кажется, для сведения дебита с кредитом «Парижу» нужно чудо, но не все так печально.

Лионель Месси с президентом «ПСЖ» Фото: Getty Images

За три года до сезона-2019/20 включительно «ПСЖ» потратил на трансферы 560 млн евро, даже с учетом подписания Неймара и Килиана Мбаппе французы натранжирили всего на восьмое место в Европе. Это почти вдвое меньше затрат «Барселоны» (960 млн евро) и далеко позади «Челси» (758 млн евро), «Манчестер Сити» (678 млн евро) и «Манчестер Юнайтед» (604 млн евро). По чистым расходам французы вообще 11-е на континенте: они ушли в минус на 242 млн евро и почти вдвое уступили лидерам из Манчестера, «Сити» и «Юнайтед», не отбили по 430 млн евро затрат. Показатель «Парижа» даже ниже, чем у «Ливерпуля» (252 млн евро), хотя «красных» никогда не называют мешками.

«ПСЖ» почти расплатился за Неймара и Мбаппе, отпустил нескольких игроков на жирных контрактах – Тьяго Силву и Эдинсона Кавани. Освободившие деньги клуб уже пустил на подписание Серхио Рамоса, Джанлуиджи Доннаруммы, Джини Вейналдума и Месси, но боссы парижан явно не переживают из-за возможного несоответствия финансовому фэйр-плей: у их самого дорогого актива остается всего один год по действующему контракту, и катарские рулевые команды отшили оффер «Реала» по Мбаппе в 220 млн евро.

Лионель Месси и Килиан Мбаппе, «ПСЖ» Фото: Getty Images

По подсчетам SwissRamble, «ПСЖ» уложится в рамки фэйр-плей даже с сохранением Килиана: клуб эффективно работает с продажами ненужных активов, а долги команды сравнительно невелики относительно грандов Суперлиги. Что еще важнее, в ближайшие годы ФФП не будет таким же важным фактором, как раньше: УЕФА ослабил контроль за тратами команд из-за пандемии и позволил владельцам активнее вкачивать капитал. Система ограничений уже не вернется в прежнем виде, контролирующий орган европейского футбола работает над ее реформой.

Тут «ПСЖ» снова в плюсе, об изменениях первым узнает (или даже пролоббирует) один из главных функционеров клуба – президент Аль-Хелаифи. Катарский бизнесмен мощно поднял авторитет в европейском футболе за время пандемии, отказавшись присоединиться к проекту Суперлиги. Он уже был одним из самых влиятельных членов исполнительного комитета УЕФА, а после ухода Андреа Аньелли из Ассоциации европейских клубов Аль-Хелаифи занял его президентский пост с одобрения клубов по всему континенту.

Как Лео повлияет на бренд «ПСЖ»?

«ПСЖ» в порядке, но как клуб будет окупать подписание Месси на 100 с лишним миллионов евро? Главный миф, который нужно развеять, – доход с продажи атрибутики. В первые дни после подписания Лео ходили слухи о продаже 830 тысяч футболок с фамилией аргентинца. Это фейк: за весь прошлый сезон «Париж» продал около миллиона маек с учетом всех четырех комплектов. В клубе прогнозируют суммарный рост продаж на 10-20%, но правда в том, что для получения прибыли сверх суммы спонсорского контракта клубу необходимо реализовать нереальное количество мерча.

Сделка «ПСЖ» с техническим спонсором Nike будет приносить клубу по 80 млн евро в сезон до 2032 года. По договору с титульным спонсором Accor французы получают по 50 млн евро каждые 12 месяцев, но сделка истекает в 2022-м, и стороны уже ведут переговоры о трехлетнем продлении на новых условиях. У команды есть 11 премиальных спонсоров, шесть из которых базируются в Катаре. Сразу после подписания Месси «Париж» усадил партнеров за стол переговоров, чтобы отразить присоединение Лео в действующих и будущих сделках. Клуб уже обналичил около 15 млн евро с продажи собственной крипты и изучает новые возможности на рынке NFT, как и вложения в киберспорт и оффлайн-ивенты – дополнительное пространство для спонсоров.

Переход Криштиану Роналду в «Ювентус» принес туринцам 43 млн евро за счет спонсорства и рекламы, «ПСЖ» стремится к аналогичной прибыли. Клуб оценил прирост подписчиков в соцсетях по всему миру в 19 млн человек в течение 10 дней после объявления Месси. Особый всплеск популярности зафиксирован на китайских платформах, хорошие цифры показал Дальний Восток. Китайский партер «ПСЖ» Hisense публично поздравил клуб с подписанием, это очередной индикатор укрепившегося партнерства между Катаром и Китаем.

Интернационализация бизнеса – одна из главных целей владельцев «ПСЖ». За 10 лет их правления доля иностранных болельщиков выросла с 5 до 95%, и Лео здесь точно не будет лишним, как и в наращивании общей численности фанбазы. Популярность клуба – главный аргумент в переговорах со спонсорами. Топы сравнивают себя с другими топами по охватам в соцсетях и на других платформах, потому что знают – потенциальные инвесторы делают то же самое.

Бывший директор «Барселоны» по международному партнерству Джули Ферре Надаль разложил все на пальцах в интервью The Athletic : «Месси откроет путь ко множеству спонсоров и поможет их удержать. Восемь ведущих европейских клубов обращаются к одним и тем же брендам на одном рынке и ориентируются на одни и те же вещи. Разница между «Барселоной», «Реалом», «Ювентусом» или «ПСЖ» в глазах зарубежной компании может быть минимальной. Конечно, есть данные для анализа, но есть и звездный эффект, он неосязаемый, но явно отражается на цифровых площадках. Рост социальных сетей имеет значение».

С Месси на борту «ПСЖ» может рассчитывать на пересмотр действующих спонсорских сделок – даже рассчитанных на несколько лет вперед. Может показаться странным, что клуб запросит еще больше денег за уже согласованный пакет услуг, но тут включается фактор Лео: корпорации захотят светиться чаще, если рядом с их лого будет мелькать лик аргентинца. Даже на текущих условиях форвард поможет активировать пункты договоров со спонсорами о спортивных достижениях, а уж прописанные максимумы роста в социальных сетях французы уже побили – и реализовали соответствующие бонусы.

Последний нюанс финансового влияния Месси относится не только к «ПСЖ», но и ко всему французскому футболу. Лига 1 публично поздравила «Париж» с подписанием – чемпионат стремится к расширению влияния за рубежом, и прибытие Лео поможет с продажей прав большему числу стран. Телеправами рулит катарская beIN Sport все того же Аль-Хелаифи, и компания почти задвинула чемпионат в Индию, Вьетнам и Бельгию.

Месси – живая легенда, а «ПСЖ» – самый быстрорастущий футбольный проект последних 10 лет. Пригласив Лео, «Париж» использовал редкую возможность стать еще круче, чем он уже есть. На поле клуб и игрок одержимы победой в Лиге чемпионов, а за его пределами французы грамотно используют вес аргентинца в коммерческих целях. Переход лучшего игрока современности – идеальное подтверждение принадлежности команды к футбольному олимпу Европы.

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