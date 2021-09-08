Криштиану и Лео родились на расстоянии не только в два года, но и почти в девять тысяч километров. Домом Роналду является португальский город Фуншал на острове Мадейра. На родине Месси выросли Марсело Бьельса, Анхель Ди Мария, Мауро Икарди и даже Че Гевара. Судьба развела величайших футболистов современности уже с детства, но в дальнейшем старалась держать рядышком друг с другом.

Месси и «Реал Мадрид»

Каждый год все социальные сети облетает фотография салфетки, на которой был подписан первый контракт Месси и «Барселоны». Как такой серьезный клуб, как «Барса», заключает договоры на салфетке в кафешке? Когда тебе грозят переходом в стан заклятого врага, и не такое сделаешь! Речь идет о конце 2000 года, когда Лео только приехал в Испанию, но сразу же зарекомендовал себя будущей звездой. Каталонцы приняли юного аргентинца, хоть их и бесила куча условий от отца пацаненка: нужно было оплатить дорогостоящее лечение от дефицита гормона роста, дать хорошую зарплату, а также вписать все семейство Месси в Каталонии.

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Криштиану Роналду и Лионель Месси Фото: Getty Images

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«Барселона» кормила семью Месси завтраками и откладывала решение. Орасио Гаджоли, который на тот момент представлял интересы Лео как игрока, не выдержал нытья от отца Блохи и отправился на очередные переговоры с «Барсой». Только перед этим, для убедительности, позвонил в ряд клубов, чтобы предложить услуги талантливого янгстера. «Реал» был не против продолжить разговор , но, услышав об интересе «бланкос», директор «сине-гранатовых» Карлес Решак схватил салфетку и прямо на ней составил договор, согласно которому «Барселона» обещает Месси профессиональный контракт.

Связка Криша и Лео в Лондоне

«Арсенал» эпохи Арсена Венгера запомнился не только сезоном без поражений и последовавшими за этим постоянными четвертыми местами в АПЛ, но и слишком стеснительным поведением на трансферном рынке. Если верить инсайдерам, «канониры» присматривались абсолютно ко всем топовым футболистам мира, но в итоге никого не купили (кроме Андрея Аршавина). Дело дошло даже до Игоря Акинфеева, но за несколько сезонов капитан ЦСКА парочку раз накосячил, что не понравилось Венгеру. Не обошлось и без интереса к двум подающим надежды игрокам – Месси и Роналду. Вечные антагонисты привлекли внимание скаутов примерно в одно время.

Криштиану Роналду («Ювентус»), Лионель Месси («Барселона») Фото: Getty Images

«Я был в шаге от перехода в «Арсенал», – признался Роналду в интервью Marca в 2019 году. Криш говорил об интересе лондонцев в 2003 году, когда он топтал газон на родине в «Спортинге». Пока Венгер думал, великий Алекс Фергюсон работал – в итоге КриРо оказался в «Манчестер Юнайтед». В том же 2003 году «Арсенал» приблизился к Месси, но помешали бюрократические моменты: «У него были проблемы с разрешением на работу, поэтому вариант был отклонен», – сказал скаут «канониров» Франсис Кагигао. Неувязки с паспортом у Лео возникли и в «Барселоне», поэтому в дебютном матче аргентинца за каталонцев произошел скандал. «Эспаньол» обвинял соседей в превышении лимита на легионеров, но так как Лионель в системе клуба с 13 лет, ему позволено считаться доморощенным футболистом.

Роналду и «Барселона»

В июне 2021 года AS взорвала : президент «Барселоны» Жоан Лапорта мечтает о союзе Роналду и Месси, поэтому выкупит Криша из «Юве». В наше время этот инсайд выглядит шуткой, но в 2003 году все было реально. Агенты «Барсы» вышли на молодого португальца, как и скауты других больших клубов. «Сине-гранатовые» сделали бы предложение «Спортингу», если уже не потратили около 40 миллионов евро на Роналдиньо и Рафаэля Маркеса. В начале нулевых такую сумму считали огромной: когда Зинедин Зидан перешел из «Ювентуса» в «Реал» за 75 млн, это была покупка века.

Лионель Месси, Криштиану Роналду Фото: Getty Images

В 2003-м президентом «Барселоны» был все тот же Жоан Лапорта, но тогда испанский функционер не пожалел о неудаче с Кришем. В интервью для журналистов Iniestazo испанец вспомнил тот случай: «Мы покупали Маркеса, чьи знакомые предложили нам и Роналду. Тогда на Рони претендовал еще «Манчестер Юнайтед», который предложил за него «Спортингу» 19 миллионов евро. У нас было свободных только 17 млн, потому что мы уже солидно потратились на Роналдиньо. В итоге Криш оказался в Англии, о чем я не жалею». Всего лишь два миллиона евро не хватило для того, чтобы Криштиану стал одноклубником Месси еще в юношеском возрасте.

Роналду и Месси в праймовой форме

Поверить в переход Месси из «Барселоны» хоть куда-нибудь, было сродни подумать о чемпионстве «Уэски». Для ухода Лео настолько не имелось никаких предпосылок, что даже самые желтушные медиа ничего не придумывали. В 2021 году перед трансфером в «ПСЖ» многие фанаты не сомневались, что это всего лишь способ давления на Ла Лигу. Аргентинец стал настоящим каталонцем, ведь провел в испанской провинции большую часть жизни. Подтверждением любви Месси к «Барсе» стали слезы на прощальной пресс-конференции.

Лионель Месси и Криштиану Роналду Фото: Imago

В отличие от Месси, Криш никогда не славился приверженностью к одному рабочему месту. Да, Роналду обожает «МЮ», но разве «Реал» меньше? «Спортинг» дал португальцу дорогу в большой футбол, но Рони отпраздновал гол в их ворота, а затем поздравил с чемпионством. «Ювентус» КриРо назвал одним из величайших клубов в Европе. Всю карьеру КР7 сопровождают слухи о том, что совсем скоро он переедет в другую страну. Речь заходила и о «Барселоне», но Криштиану мечтал о Мадриде. Представить, что Роналду переедет из столицы в Каталонию было невозможно, так как у аргентинца были Луис Суарес, Неймар, Самюэль Это’О, Андрес Иньеста, Хави и много кто еще.

Возможен ли дуэт Месси и Роналду?

Месси перешел в «ПСЖ», Роналду вернулся в «МЮ», Дзюба не попадает в основной состав «Зенита» – вы еще думаете, что в футболе есть что-то невозможное? Чем старше становятся Лео и Криш, а возраст не щадит даже гениев, тем больше шансов на их воссоединение. Футболисты ни раз встречались друг с другом на различных премиях, где располагались на соседних креслах и дружелюбно общались. В одном из интервью Криштиану признавался, что хотел бы провести с вечным визави ужин, а их соперничество остается на поле и помогает обоим в прогрессе. Аргентинец в ответ заявлял, что никакой вражды между ним и португальцем нет – только спортивный интерес.

Криштиану Роналду и Лионель Месси Фото: Getty Images

Одним из вариантов будущего клуба как у Месси, так и у Роналду может быть команда Дэвида Бекхэма. «Интер Майами» – долгосрочный проект англичанина, который мечтает о приглашении звезд мирового масштаба. Криш уже имеет недвижимость в США, а отец Лео рассказывал о желании сына поиграть в MLS.

Учитывая финансовые запросы двух лучших футболистов современности, потянуть их по силам также арабским шейхам. Они уже предлагали Месси миллиард. Почему бы Криштиану с Лионелем не отправиться на четвертом десятке жизни на Восток, где кроме денег ждут новые трофеи и рекорды?

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