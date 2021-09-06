УЕФА разрешил болельщикам гостевых команд посещать матчи еврокубков и национальных сборных.
Изменения вступят в силу со следующей недели. Болельщики смогут посещать игры еврокубков и сборных на выезде при условии соблюдения ограничений и требований к передвижениям, введенных властями соответствующих стран, сообщает организация Футбольные болельщики Европы (FSE).
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