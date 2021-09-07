Бразильская конфедерация футбола (CBF) отправила жалобу на «Зенит» в ФИФА.
В организации рассчитывают, что ФИФА запретит Малкому и Клаудиньо играть за «Зенит» против «Ахмата» в РПЛ и «Челси» в ЛЧ, сообщает бразильский журналист Фабио Алейшо в твиттере.
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- Малком и Клаудиньо отправились в расположение сборной Бразилии, но «Зенит» отозвал их, так как решил перестраховаться перед матчем Лиги чемпионов с «Челси». В Петербурге приняли такое решение, так как УЕФА все еще не сообщили, как состоится матч и смогут ли участники делегации, побывавшие в красной зоне (в том числе в Бразилии и Колумбии) приехать в Англию, минуя карантин.
- Матч «Зенита» с «Челси» в Лиге чемпионов состоится 14 сентября.
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