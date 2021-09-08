Бразильские футболисты Малком и Клаудиньо не смогут играть за «Зенит» до 14 сентября включительно из-за санкций ФИФА. Они пропустят встречи с «Ахматом» из Грозного в рамках седьмого тура РПЛ и английским «Челси» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.

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Бразильцы были вызваны в национальную команду на сентябрьские матчи отборочного турнира ЧМ-2022 в Катаре, но не приняли участия в выездной игре против чилийцев 2 сентября, так как получили сообщение от Зенита» с призывом вернуться в Россию. Это было связано с коронавирусным протоколом в Англии. Бразильская конфедерация футбола направила жалобу в ФИФА, и на игроков были наложены санкции.

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«Малком и Клаудиньо не смогут играть за «Зенит» до 14 сентября из-за санкций ФИФА, сюда входит и игра с «Челси». Клуб и Российский футбольный союз (РФС) уже проинформированы, это последствие решения «Зенита» не отпускать игроков в сборную Бразилии», – говорится в сообщении источника «Р-Спорт»

Матч с «Челси» состоится в Лондоне 14 сентября.

Встреча с «Ахматом» пройдет в Санкт-Петербурге 11 сентября.

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