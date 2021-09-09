Бразильцы Малком и Клаудиньо не смогут играть за «Зенит» до 14 сентября включительно из-за санкций ФИФА. Они пропустят матчи с «Ахматом» из Грозного в рамках седьмого тура РПЛ и английским «Челси» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов. Спортивный юрист Михаил Прокопец разъяснил, почему «Зенит» может не надеяться на обжалование приговора.

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«ФИФА не могли поступить иначе и запрет на матчи для Клаудиньо и Малкома абсолютно ожидаем. Есть правило по которому, если клуб не отправляет игроков в национальную сборную, то эти игроки не могут выходить на поле за свой клуб в течение пяти дней после окончания матча сборной. Исключение составляют травмы, из-за которых игрок не может поехать выступать за сборную своей страны. Ни у Малкома, ни у Клаудиньо травм нет. Это сделано для того, чтобы в сборную отпускались все самые сильные игроки. Если дать клубам право выбирать, кто поедет в национальную сборную, а кто не поедет, то они не отпустят никого.

Лига чемпионов УЕФА ФИФА запретила Малкому и Клаудиньо сыграть с «Челси» («Р-Спорт») ВЧЕРА В 10:17

У «Зенита» нет шансов обжаловать решение ФИФА, потому что они нарушили это правило. Да и если они будут пытаться, на это уйдет много времени, гораздо больше, чем пять дней. Ситуация безусловно конфликтная и отношения с федерацией футбола точно пострадали», – приводит слова Прокопца «Спорт день за днем»

Бразильцы были отозваны «Зенитом» из национальной сборной и не вышли на матч против чилийцев 2 сентября.

Позднее клуб сообщил, что не отзывал игроков и они уехали сами.

Лига чемпионов УЕФА Малкому и Клаудиньо могут запретить играть с «Челси» в ЛЧ 07/09/2021 В 04:46