Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, что Вильмар Барриос пропустит матч с «Ахматом» и «Челси», как и Малком с Клаудиньо. «Зенит» отозвал из национальной сборной не только бразильцев, но и колумбийца Барриоса.

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– Вильмар Барриос также не примет участие в матче с грозненцами и с «Челси»?

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– Каким образом он может принять участие? Конечно, нет, если не будет дополнительных изменений в правилах, – приводит слова Семака официальный сайт клуба

Матч «Зенита» с «Ахматом» в РПЛ состоится 11 сентября, встреча с «Челси» в Лиге чемпионов пройдет 14-го числа.

Бан футболистов продлится с 10 по 14 сентября.

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