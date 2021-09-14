Холодным вечером 27 января 2015 года Бранислав Иванович в очередной раз доказал, насколько он важен для «Челси». В ответном полуфинале Кубка Лиги против «Ливерпуля» после ничьей в первом матче именно серб забил решающий мяч на 94-й минуте. Однако даже победный гол восхитил зрителей на «Стэмфорд Бридж» не так, как мужество защитника – тот доиграл матч с повреждением, которое Джон Терри назвал «дырой в ноге». Капитан лондонцев добавил, что вся бутса у Ивановича пропиталась кровью. Тренировавший «Челси» Жозе Моуринью предложил отправить обувь в академию и показать воспитанникам, как должен бороться игрок основной команды.

Героический перфоманс в Кубке Лиги – далеко не единственный в английской карьере серба. Он десятки раз спасал команду и в кульминационные моменты плей-офф, и в обычных матчах Премьер-лиги. Несмотря на заметный статистический вклад – 377 матчей и 34 гола за девять лет – Иванович остается незаметной легендой «Челси». Даже болельщики, которые вживую наблюдали за игрой Бранислава и благодарны ему за трофеи, часто уделяют ему меньше внимания, чем самым обожаемым героям: Терри, Лэмпарду и Дрогба. Новое поколение фанатов судит о славных старых временах по нарезкам с подкатами Джона, пушечными выстрелами Фрэнка и результативными кивками Дидье. Правый защитник остается на втором плане, хотя его вклад в преображение «Челси» в XXI веке не меньше, чем у признанных кумиров.

Иванович перешел в английский клуб из «Локомотива» в январе 2008-го – клуб к тому моменту уже выигрывал Премьер-лигу под руководством Моуринью, но победа в Лиге чемпионов оставалась недостижимой мечтой. Отличная возможность закрыть пробел появилась уже в сезоне-2007/08 под руководством Авраама Гранта, но в финале еврокубка «Челси» драматично уступил «Ман Юнайтед» по пенальти. К тому моменту Бранислав формально числился в составе синих уже несколько месяцев, но не провел за основу ни одного матча. Чемпионат России завершился уже в ноябре – серб приехал на «Стэмфорд Бридж» после долгого перерыва и никак не мог набрать форму. Израильский коуч не доверял новичку, и тот уже летом задумался о новом трансфере.

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Бранислав Иванович с Авраамом Грантом после трансфера в «Челси» Фото: Getty Images

«Я очень нервничал и чувствовал разочарование», – вспоминал трудный период Иванович. Неожиданно защитника поддержали Андрей Шевченко и Роман Абрамович. Легендарный нападающий рассказал, как адаптировать игру под АПЛ, а хозяин «Челси» заверил Бранислава, что рассчитывает на него, даже несмотря на сложный дебют. «Мы разговаривали полчаса, и ко мне вернулась мотивация, – добавил серб. – Иногда другие видят ситуацию лучше, чем ты сам, и Абрамович оказался одним из важнейших людей в моей карьере. Он не только владелец, а еще и друг».

Перед началом сезона-2008/09 Гранта сменил Луис Фелипе Сколари, и для Ивановича ситуация постепенно наладилась. Однако бразилец тоже не задержался во главе «Челси», и весной 2009-го Бранислав снова попал в опалу у исполнявшего обязанности главного тренера Гуса Хиддинка. Серб играл не так часто, как хотел, но на этот раз не отчаялся и продолжал максимально выкладываться на тренировках. Упорство оправдалось – в первом четвертьфинале ЛЧ против «Ливерпуля» «Челси» уступал 0:1 дома, но Иванович замкнул две подачи с углового и перевернул игру. Лондонцы выиграли 3:1 и прошли дальше после сумасшедших 4:4 в ответке.

Гол Ивановича в матче 1/4 финала ЛЧ против «Ливерпуля» Фото: Getty Images

«Возможно, теперь для меня все складывается хорошо, потому что в прошлом я проявил терпение, – предположил неожиданный бомбардир. – Это без сомнения лучший матч в моей карьере. Горжусь, что выступаю за «Челси». С тех пор Бранислав превратился в культового персонажа для фанатов, хотя перешел меньше двух лет назад и до сих пор не считался основным.

Неизвестно, как развивалась бы карьера серба при Карло Анчелотти, но Ивановичу помогла серьезная травма колена Жозе Босингвы. Именно португалец считался первым выбором на позицию правого защитника, но в октябре он выбыл из строя до конца сезона, и Бранислав воспользовался возможностью. Он приходил в «Челси», чтобы играть в центре обороны, но показал выдающийся интеллект и легко подстроился под новую роль на фланге. С тех пор Иванович не отдавал место в старте ни восстановившемуся Босингве, ни Паулу Феррейре.

Серб одинаково эффективно накрывал нападающих у своей штрафной и продавливал противников у чужой, пока Эшли Коул носился по противоположному флангу. Оппоненты оказывались не готовы к выдающемуся сочетанию силы и подвижности – выглядевший неповоротливым Иванович цементировал оборону и организовывал атаки. Несмотря на долгожданное признание, он по-прежнему держался в тени: не разжигал интерес журналистов слухами о трансферах, редко давал интервью, не светился пафосными селфи в соцсетях и не появлялся на модных ивентах. Даже когда три года спустя на Ивановича неожиданно обратили внимание из-за укуса Луиса Суареса, он не раздул скандал и адекватно воспринял извинения уругвайца.

Бранислав Иванович и Луис Суарес Фото: Getty Images

Мощные выступления обеспечили защитнику место в символической сборной сезона-2009/10 в АПЛ, а его команде принесли победы в чемпионате и Кубке Англии. Следующие несколько лет получились для Ивановича не менее успешными: он почти не пропускал матчи и два года подряд занимал второе место в списке лучшего игрока «Челси» (уступил Петру Чеху и Хуану Мате).

Даже традиционная для лондонцев карусель тренеров не влияла на стабильное положение Бранислава: его одинаково ценили и Анчелотти, и Виллаш-Боаш, и Ди Маттео. Последний наконец принес Кубок чемпионов, а Иванович предсказуемо выступил одним из главных творцов триумфа. После поражения от «Наполи» в первом матче 1/8 финала именно серб вывел «Челси» в следующий раунд голом в овертайме на «Стэмфорд Бридж». В полуфинале команда осталась в меньшинстве на «Камп Ноу» после удаления Терри, но выдержала мясорубку от «Барселоны» – во многом именно благодаря Ивановичу.

По злой иронии, в том матче Бранислав получил лишнюю желтую карточку и пропустил мюнхенский финал против «Баварии». Репортер Джефф Шривз сообщил об этом футболисту в прямом эфире, но потрясенному сербу удалось сохранить самообладание и достойно завершить интервью. Несмотря на отсутствие Ивановича в решающем матче, трудно представить победную кампанию «Челси» без неубиваемого серба. В следующем сезоне он реабилитировался в другой игре за титул – в добавленное время забил победный мяч «Бенфике» и привел команду Рафы Бенитеса к победе в Лиге Европы.

Сменивший испанца Моуринью ожидаемо восхитился мужеством Ивановича – Жозе во всех клубах ценил именно таких скромных бойцов. Место Бранислава в основе при Особенном считалось еще более безальтернативным, чем раньше, а кульминацией английской карьеры серба стал сезон-2014/15 – «Челси» взял Премьер-лигу, а Иванович не отыграл 90 минут лишь в трех матчах чемпионата. Журналисты и болельщики восхищались дриблингом и финтами Эдена Азара, но Иванович действовал не менее убедительно: выиграл больше всех верховых единоборств в команде, подключался к атакам, обводил оппонентов и помогал растягивать оборону. Именно Бранислав обеспечивал баланс на фоне звездных одноклубников.

Кризис команды в следующем сезоне совпал со спадом Ивановича – он по-прежнему держался в основе, но чаще ошибался и не успевал по всему полю, как раньше. «Челси» резко скатился в середину таблицы, Моуринью ушел, а Антонио Конте не рассчитывал на возрастного серба. Итальянец предпочитал схему с тремя защитниками, а в качестве правого вингбэка использовал Виктора Мозеса. После половины сезона на лавке лондонцы отпустили ветерана обратно в Россию – только теперь в «Зенит».

Иванович покинул «Стэмфорд» так же незаметно, как появился: зимой-2016/17 «Челси» захватил лидерство в Премьер-лиге и мчался к титулу, поэтому воодушевленные болельщики почти не заметили уход одного из главных игроков XXI века. Однако пять лет спустя вклад Ивановича в преображение синих очевиден: благодаря ему лондонцы стали мощной силой не только в Англии, но и в Европе. В лучшие годы неукротимый серб ничем не уступал более раскрученным Пуйолю и Видичу. Его неброские, но полезные выступления позволили блистать другим и добавили уверенности, без которой Лига чемпионов до сих оставалась бы для «Челси» недостижимой мечтой.

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