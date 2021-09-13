Ура! Наконец вернулась наша любимая Лига чемпионов – уже 14 сентября стартует первый тур группового этапа. Eurosport.ru совместно с Winline выбрал четыре топовейших матча первого дня и сделал на них прогнозы.

«Янг Бойз» – «Манчестер Юнайтед»

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Этот «Манчестер» – не тот, что пару лет назад. Команда Сульшера потратила много денег на новичков, но и старички здорово прибавили в последнее время. Приход Роналду и вовсе делает «МЮ» одним из фаворитов Лиги чемпионов. Криш оформил дубль уже в дебютной встрече против «Ньюкасла» – эта машина вряд ли остановится.

Криштиану Роналду Фото: Getty Images

Класс «Янг Бойз», конечно, выше, чем у «сорок». Швейцарский клуб с трудом прошел квалификацию, но в прошлом сезоне пошумел в Лиге Европы, набрав 10 очков в группе и выкинув из плей-офф «Байер». Однако против такого «МЮ» будет сложно не проиграть. В матче наверняка забьют минимум три мяча, и не исключено, что авторами всех станут манкунианцы.

«Барселона» – «Бавария»

Все мы помним, чем закончилась предыдущая встреча команд на «Камп Ноу». Веселые 8:2 в пользу мюнхенцев и выход «Баварии» в полуфинал ЛЧ. За год команды сильно поменялись: «Бавария» лишилась победоносного Ханси Флика, «Барса» – великого Лео. И каталонцы, и мюнхенцы пока идут без поражений в национальных чемпионатах, но игра обеих команд далека от пиковой.

Юлиан Нагельсманн, «РБ Лейпциг» Фото: Getty Images

Плюс ко всему и тем, и другим мешают травмы. «Барса» не может рассчитывать на Агуэро, Брэйтуэйта, Дембеле, Деста, Серхи Роберто и Фати, а «Бавария» – на Левандовского, Гнабри и Толиссо. Кто будет атаковать, непонятно, и резоннее всего поставить на тотал меньше 2,5 – коэффициент хороший, а шансов, что обезвоженные гранды устроят феерию, мизерные.

«Челси» – «Зенит»

Сине-бело-голубым не повезло: в этот раз команда Сергея Семака прошла в групповой этап ЛЧ из третьей корзины, а значит, соперники у «Зенита» посильнее, чем «Лацио» и «Боруссия». Первый матч – с действующим победителем Лиги чемпионов. «Челси» здорово усилился летом, подписав Ромелу Лукаку и Сауля Ньигеса, и бельгиец уже показал, что выложенные за его трансфер 115 млн евро отобьются.

Ромелу Лукаку «Челси» Фото: Getty Images

«Зенит» здорово стартовал в РПЛ, потеряв всего четыре очка из 17, но игра петербуржцев по-прежнему вызывает вопросы. Даже одно очко станет для петербуржцев успехом, но поверить в это тяжело – без Оздоева и при возможном отсутствии Караваева питерцам будет трудно не пропустить в каждом из таймов.

«Мальмё» – «Ювентус»

Соперники «Зенита» и «Челси» по группе также встретятся 14 сентября. Туринцы лишились Криша и подходят к гостевой встрече со шведами без россыпи основных футболистов. С «Мальмё» не сыграют Артур, Куадрадо и Кьеза, зато на поле наверняка выйдет Дибала, которого видит заменой для Роналду сам Кьеллини.

Пауло Дибала, «Ювентус» Фото: Getty Images

У хозяев тоже проблемы с составом, а потому вряд ли стоит ждать от «Мальмё» серьезного отпора. «Ювентус» вернул Мойзе Кина, который провел неплохой для себя отрезок в «ПСЖ» – еще одна причина верить в уверенную победу «Турина».

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