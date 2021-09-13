Капитан «Барселоны» Серхио Бускетс оценил перспективы каталонцев в Лиге чемпионов после ухода нападающего Лионеля Месси.

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«Его уход поверг нас в шоковое состояние – из-за того, сколько Лео значил для «Барселоны» и для меня лично. Переварить эти обстоятельства было невероятно трудно, но теперь мы должны изменить свое мышление. Мы уже делаем это, и нам нужно привыкнуть играть без Лео и всего, что с ним связано.

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В футболе может случиться все что угодно. «Челси» не был среди фаворитов в прошлом сезоне Лиги чемпионов, но именно они выиграли трофей. Очень важно, чтобы мы играли как команда. Сейчас самое главное. Мы знаем, что у нас нет Лео и его индивидуального таланта, но мы должны это преодолеть. Мы осознаем, насколько это будет сложно, но наша команда очень амбициозна, и почему бы не посмотреть, как далеко мы можем зайти», – приводит слова Бускетса Marca

5 августа «Барселона» объявила, что не продлит контракт с Лионелем Месси. Каталонцы объяснили это финансовыми и структурными препятствиями, прописанными в регламенте Ла Лиги.

После ухода аргентинца капитаном «Барсы» стал Серхио Бускетс. Чтобы каталонцы смогли зарегистрировать новичков, полузащитник согласился на понижение зарплаты.

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