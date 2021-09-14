«В «Баварии» я исполняю мечты и играю с удовольствием – именно поэтому продлил контракт. Уверен, здесь я достигну максимума», – подчеркивал Киммих в августе. По информации Abendzeitung, полузащитник работал над новым соглашением без помощи агента. Шестой номер напрямую контактировал с директорами, Хасаном Салихамиджичем и Оливером Каном, а к переговорам его склонил Юлиан Нагельсманн. По словам плеймейкера, чемпионы Германии уверены в новом тренере – отсюда и желание игрока остаться в клубе.

Настрой Киммиха объясним: Нагельсманн начал в «Баварии» с пяти побед в шести матчах, включая триумф в Суперкубке против дортмундской «Боруссии». К мюнхенскому дебюту в Лиге чемпионов Юлиан подошел после разгрома бывшей команды, «Лейпцига». Главным достижением на новом месте работы 34-летний коуч может назвать отлаженную атаку – благодаря этому чемпионы идут первыми в Бундеслиге по реальным (13) и ожидаемым (12,5) голам.

«Бавария» атакует по схеме 3-2-5. Расстановка формируется по-разному. Изначально Нагельсманн выставляет двух центрдефов, но в игре к ним смещаются либо Киммих, либо правый защитник – так создается тройка, которая отвечает за розыгрыш.

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Киммих сместился к центральным защитникам и сформировал трио в первой линии «Баварии» Фото: Other Agency

Правый защитник Куасси остался на домашней половине и выстроил тройку с центральными защитниками «Баварии» Фото: Other Agency

Киммих и правый защитник – первые тактические лидеры «Баварии» Нагельсманна. Йозуа отвечает за розыгрыш: Юлиан сохранил характер и объем полузащитника на мяче. Плеймейкер идет вторым в команде по общему числу передач (73,3), пасам под удар (2,75) и с продвижением на 9+ метров (7) за 90 минут. Еще опорник лидирует в мюнхенском клубе по среднему числу передач в финальную треть (8,5).

Позиция Киммиха казалась ключевым вопросом для новой системы «Баварии». В сборной Германии уроженца Ротвайля задействуют на правом фланге. «Планирую использовать Йозуа в центре, но по-прежнему люблю игроков, которые действуют на нескольких позициях», – объяснял Нагельсманн. Итог – на старте карьеры в Мюнхене Юлиан и правда доверяет шестому номеру опорную зону, хоть и требует от него постоянных смещений к защитникам.

Йозуа Киммих и Юлиан Нагельсманн Фото: Getty Images

На правом фланге Нагельсманн задействует молодежь. Доверие янгстерам возникло из-за травмы Бенжамена Павара: защитник повредил лодыжку и пропустил пять игр на старте сезона-2021/22. Так позицию фулбека оккупировал Йосип Станишич. До возвращения французского конкурента воспитанник «Баварии» вышел в старте на все игры Бундеслиги, кроме домашней – с «Кельном».

Нагельсманн нахваливал Станишича еще после первого тура. «Йосип включился в атаку и создал два момента, но не забывал и про защиту. Он показал все то, чем впечатлял на тренировках. Это надежный игрок», – радовался Юлиан по окончании матча с «Боруссией М».

На «Боруссия Парк» Станишич блеснул в двух тактических ролях. Иногда Йосип оставался на одной линии с Дайо Упамекано и Никласом Зюле. Задачей воспитанника было помогать с розыгрышем. В иных случаях немец с хорватскими корнями выдвигался в опорную зону, как это делают Жоау Канселу и Кайл Уокер в «Манчестер Сити».

Станишич сместился в опорную зону во время атаки «Баварии» Фото: Other Agency

Самой редкой задачей для Станишича оказались включения в финальную треть. Йосип поднимался по флангу и занимал место Лероя Сане. Вингер смещался вглубь, чтобы пораньше встретиться с мячом и сместиться в центр.

Включение Станишича в изначальную позицию Сане Фото: Other Agency

Операция по освобождению Сане – еще один важный элемент в тактике Нагельсманна. В исходной расстановке Лерой прижат к правому флангу. Такая позиция сковывает его талант: бывшая звезда «Манчестер Сити» требует больше мяча и пространства.

Включения правого защитника – один из вариантов для освобождения Лероя. Вторая опция – смещения Томаса Мюллера на правый фланг. В Бундеслиге-2021/22 немец выдал 211 технико-тактических действий, 50 из которых пришлись на стартовую зону Сане.

Томас Мюллер, Лерой Сане и Роберт Левандовский Фото: Getty Images

Итог – Мюллер или фулбек занимают позицию на фланге, благодаря чему «Бавария» сохраняет широкий фронт, а Сане подхватывает мяч в удобных зонах. Выхлопа от рокировок пока мало: Лерой закинул лишь один мяч в четырех клубных играх. Тем не менее, Нагельсманн верит в талантливого вингера и планирует включать его в разных позициях, в том числе в центре и слева.

Пока Юлиан не пустился в эксперименты, место на левом краю занимает Альфонсо Дэвис. На мяче канадец поднимается в среднюю линию и выше. Тикток-звезда лидирует в «Баварии» по удачным обводкам (4) и протаскиваниям мяча на 4+ метра (10,5) за 90 минут. Фулбек постоянно подхватывает и разгоняет атаки – только в первом туре с «Боруссией» с его потери началась голевая атака соперника.

Дэвис в восторге от работы с новым тренером. «Нагельсманн привнес новые идеи и стиль игры. Знаем, что он молодой тренер, но это неважно. Юлиан все равно делится с нами футбольной мудростью», – уверял универсал в августе. Возможно, Альфонсо сильнее остальных расцветет от тренерской перестановки в «Баварии». Еще весной авторы официального сайта Бундеслиги предвещали канадцу прогресс в духе Анхелиньо из «Лейпцига».

Андре Силва и Альфонсо Дэвис Фото: Getty Images

Если подытожить, Нагельсманн строит новую «Баварию» с вниманием к отдельным футболистам. Система Юлиана поддерживает Киммиха и раскрывает Станишича с Дэвисом, а еще поддерживает Сане. Все это – без упоминания Роберта Левандовского, которого 34-летний коуч не ограничивает штрафной, и Джамала Мусиала, забившего два мяча в Бундеслиге-2021/22.

При переезде из «Лейпцига» в «Баварию» Нагельсманн сохранил интерес к тактической гибкости. Приоритеты Юлиана прослеживаются не только в интервью, но и на поле, где главенствуют универсалы с двойными и тройными позициями.

Впереди – первый крупный матч в Лиге чемпионов против «Барселоны». Роналд Куман может перестроиться на схему с тремя центрдефами и перевести каталонцев на контратаки – в том числе через зону за спиной Дэвиса. Что предпримет Нагельсманн – главная интрига матча.

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