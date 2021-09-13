«Зенит» стартует в Лиге чемпионов матчем с действующим победителем турнира. «Челси» явно не настроен терять очки на глазах у домашней публики «Стэмфорд Бридж», а история встреч лондонцев с российскими клубами намекает: чемпионов России ждет непростое испытание.

Кто посмотрит матч по ТВ

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Игру с «Зенитом» точно пропустят Кристиан Палисик и Н'Голо Канте: американец вернулся из расположения сборной на костылях с травмой голеностопа и пропустит еще около недели. Канте получил травму паха в матче с «Ливерпулем», из-за чего не ездил в сборную Франции на матчи квалификации ЧМ-2022 и пропустил победу «Челси» над «Астон Виллой» в 4-м туре АПЛ со счетом 3:0. Француз уже приступил к тренировкам, но, по словам Томаса Тухеля, матч Лиги чемпионов – это немного рановато для Канте. Ожидается, что Н'Голо будет готов к воскресной игре против «Тоттенхэма».

К невероятной радости «Зенита» ФИФА разрешила Малкому и Клаудиньо сыграть против «Челси», но проблем с составом у Сергея Семака все равно хватает. Из расположения сборной России с травмой вернулся защитник Вячеслав Караваев. По признанию главного тренера питерцев, повреждение оказалось серьезнее, чем полагалось изначально, и сроки восстановления игрока неизвестны. Также не прилетели в Лондон Магомед Оздоев и Деян Ловрен – сыграть с «Челси» им помешают травмы. А вот Вильмар Барриос еще может выйти на поле «Стэмфорда»: игрок находится в Москве и ждет получения британской визы. Скорее всего, вопрос о его участии в матче решится за несколько часов до стартового свистка.

Вильмар Барриос, «Зенит» Фото: Getty Images

Форма

На старте АПЛ «Челси» не выиграл лишь однажды – поделил очки с «Ливерпулем» в матче перед паузой на матчи сборных. Тогда же лондонцы пропустили первый и пока единственный мяч в сезоне. Ход команды Томаса Тухеля поражает: 3 победы и ничья при разнице мячей 9-1. Отлично вписался в тактические построения немецкого тренера Ромелу Лукаку: новичок настрелял уже 3 гола и является лучшим бомбардиром команды.

Действующие чемпионы России бодро начали новый сезон: 5 побед при двух ничьих, разница мячей 16-8 и уверенное лидерство с отрывом в 2 очка от идущего вторым «Сочи». Пока Артем Дзюба находится в спячке, функции главного бомбардира взял на себя Александр Ерохин: на его счету 5 голов и второе место в списке бомбпрдиров РПЛ. Столько же мячей наколотил и Сердар Азмун, но от полузащитника сборной России его отличает одно обстоятельство: один из голов иранец забил с пенальти.

Александр Ерохин, «Зенит» Фото: Getty Images

Ориентировочные составы

Лицом к лицу

«Зенит» и «Челси» встречаются впервые в истории – до этого в официальных матчах еврокубков команды не пересекались ни в Лиге чемпионов, ни в Лиге Европы.

«Челси» второй год подряд на групповом этапе ЛЧ встречается с российским клубом – в минувшем сезоне лондонцы дважды играли с «Краснодаром». Матч на юге России закончился крупной победой «синих» со счетом 4:0, на «Стэмфорд Бридж» команды сыграли вничью – 1:1.

Помимо «Краснодара» в еврокубковых матчах «Челси» играл против ЦСКА, «Спартака» и «Рубина». Баланс встреч: 5 побед и одно поражение с общим счетом 14:4.

«Зенит» 5 раз встречался с английскими клубами в еврокубках: с «Брэдфордом», «Болтоном», «Эвертоном», «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулем». Питерцы провели 7 матчей, в которых одержали четыре победы и трижды проиграли. Разница мячей – 11:4.

Котировки букмекеров

У букмекеров нет никаких сомнений в том, что «Челси» уверенно расправится с чемпионом России. Действующие победители Лиги чемпионов набрали мощный ход на старте сезона, а хронические неудачи команды Сергея Семака в главном клубном турнире Европы явно не добавляют оптимизма болельщикам.

В последних матчах «Челси» редко когда забивает меньше двух мячей за игру, да и в предыдущих матчах лондонцев с российскими клубами почти всегда получались результативными. «Зенит» тоже будет ловить шансы в атаке, ведь даже со скидкой на трудную группу питерцам вряд ли простят очередной невыход в евровесну. Тотал больше 3,5 голов за кэф 2,63 – отличный вариант для ставки.

Где смотреть

Матч состоится 14 сентября на стадионе «Стэмфорд Бридж». Польский арбитр Бартош Франковский даст стартовый свисток в 22:00 (мск). Игру покажет «Матч ТВ», а еще более незабываемые эмоции подарит текстовая трансляция на Eurosport.ru.

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