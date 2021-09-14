14 сентября начинается новый сезон основной сетки Лиги чемпионов. К старту еврокубков букмекерская компания Winline запустила акцию «Джерси за Ставку».
Правила акции предельно просты. Игрок, который сделает ставку ровно на 6999 ₽ на матч «Челси» – «Зенит» 14 сентября, гарантировано получит игровую футболку ФК «Зенит». Важная деталь – ставку нужно сделать до стартового свистка.
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Поединок «Челси» – «Зенит» начнется в 22:00 (мск). Ставь на матч и получай заветную джерси!
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