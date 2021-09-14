После краха Европейской Суперлиги у одного из инициаторов проекта и президента «Ювентуса» Андреа Аньелли спросили, не сожалеет ли он о приглашении Криштиану Роналду летом 2018 года. «Подписать его было ошибкой? Никогда. Я бы сделал то же самое хоть завтра», – уверенно отверг предположение функционер.

Искренность Андреа вызывает вопросы: туринцы выложили 100 млн евро за португальца, рассчитывая выйти на новый уровень. За три года в Италии Криш всего один раз вывел «старую синьору» хотя бы в 1/4 Лиги чемпионов, а в последнем сезоне допустил окончание победной серии клуба в чемпионате страны.

Роналду сдал в результативности относительно подвигов в «Реале», но все равно забил 101 мяч в 134 играх. Аньелли точно ждал от звезды большего влияния на поле, но за его пределами есть несколько доказательств правоты функционера: продажи футболок улетели в космос вместе с охватами в соцсетях и цифрами в спонсорских контрактах. Клуб приобрел гораздо больше, чем потратил на приглашение Криштиану.

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Криштиану Роналду, «Ювентус» Фото: Getty Images

«Манчестер Юнайтед» – уже главный финансовый монстр Премьер-лиги, но после прибытия CR7 у маркетингового отдела «красных дьяволов» будет еще больше работы. Монетизировать спортивную звезду масштаба Роналду не так уж сложно, и пока еще исполнительный директор «МЮ» Эд Вудворд без проблем запитчил камбэк Криша владельцам команды Глейзерам.

Как сообщает The Athletic , функционер зашел через Джоэла – главного в семействе по части коммерческой целесообразности любых сделок «Юнайтед». Вудворд с помощью финансистов клуба оперативно набросал для босса презентацию, в которой красочно расписал бенефиты будущего сотрудничества с футбольной иконой. По информации источника, «МЮ» рассчитывает отбить большую часть, если не все расходы на Роналду.

«Ювентус» получил базовую компенсацию в 15 млн евро, а сам игрок устроился на оклад в районе 525 тыс евро в неделю. С учетом опции продления двухлетнего соглашения на дополнительный сезон и бонусных выплат туринцам португалец может обойтись «Манчестеру» в 105 млн евро. «Юнайтед» уже заставляет имидж Криша работать – для начала клуб выбил звезде фирменный седьмой номер. Пришлось вернуть деньги фанатам, уже купившим тишки с фамилией Кавани, но это мизерные расходы в сравнении с будущей прибылью.

Криштиану Роналду, «Манчестер Юнайтед» Фото: Getty Images

Наибольший потенциал для монетизации бренда КриРо у будущих партнерских сделок «МЮ». Первый по приоритетности вопрос – поиск нового спонсора для тренировочной базы команды в Каррингтоне. Фирма AON заплатила 210 млн евро за восьмилетнее присутствие в нейминге спорткомплекса, но договор сторон истек. Возможность стать фоном для белоснежной улыбки Рона станет отличным стимулом для потенциальных соискателей выложить «Манчестеру» побольше деньжат.

«Юнайтед» не нужны советчики в коммерческих делах, но трехгодичный опыт игрока в «Ювентусе» ярко иллюстрирует, чего можно добиться с пятикратным обладателем «Золотого мяча» в составе. Руководитель спортивного отдела аудиторской компании KPMG Андреа Саротори привел точные цифры. Коммерческая выручка туринцев выросла с 143 млн евро в сезоне-2017/18 (за год до приезда Роналду) до 175 млн евро в сезоне-2019/20.

Прибыль от титульного спонсора Jeep скакнула с 17 млн евро до 45. Технический спонсор – adidas – приносит «старой синьоре» 51 млн евро, хотя раньше платил всего 23 млн евро за сезон. Охват в соцсетях вырос более, чем вдвое – с 50 млн до 110 млн фолловеров. С Роналду туринцы в среднем продавали в два раза больше футболок, чем до него – несмотря на пандемию.

Сравнивать кейсы «Юнайтед» и «Ювентуса» не до конца релевантно – у работодателей Криштиану разные отправные точки. Январский отчет Deloitte Football Money League оценил коммерческий доход «Юнайтед» в 330 млн евро – это 55% от общей выручки клуба в сезоне-2019/20. Только «Барселона», «Реал» и «Бавария» выжали из конкурентного рынка больше. Туринцы даже с Роном наскребли всего 189 млн евро – немногим больше, чем «Тоттенхэм».

Сартори отметил, что до приглашения CR7 общая годовая выручка «старой синьоры» составила 400 млн евро – клуб отставал от «Реала», «Барсы» и «МЮ» примерно на 350 млн евро, целая пропасть. Финансист подчеркнул проблемы туринцев с коммерциализацией, именно подписание Криша позволило им повысить международную привлекательность. Как и всей Серии А: турниру много лет не хватало звезды такого калибра. С «Юнайтед» и АПЛ все иначе – это уже всемирно признанные бренды.

У «красных дьяволов» 24 глобальных партнера, каждый из которых ежегодно вываливает как минимум семизначную сумму за право ассоциироваться с «Юнайтед». Компания-разработчик ПО Teamviewer в марте стала титульным спонсором «МЮ» и согласилась отстегивать манкунианцам по 55 млн евро в сезон. Технический спонсор adidas башляет по 93 млн евро в год.

Вопрос о ценности Роналду для «Юнайтед» тоньше, чем подсчет чистой финансовой прибыли. Сложно учесть долгосрочные коммерческие последствия подписания игрока такого масштаба, как Криштиану. Его камбэк на «Олд Траффорд» возвращает «МЮ» на вершину футбольной пирамиды, откуда клуб планомерно скатывался после ухода сэра Алекса Фергюсона.

Подписание Джейдона Санчо это круто, а Поль Погба – единственный, кто мог бы приблизиться к Рону по масштабу личного бренда. Но Криш и Месси – две величины, давно перешагнувшие границы чисто футбольной популярности. Наличие одного из них в команде делает клуб центром несравнимого коммерческого притяжения.

Аккаунт «МЮ» в инстаграме обычно привлекает около 30 тыс новых подписчиков в день. За несколько суток от возникновения слухов до официального подписания Криштиану соцсеть «красных дьяволов» выросла почти на 4 млн человек. 800 тыс набежало только за первый час после появления информации о неизбежности сделки от надежных инсайдеров.

Криштиану Роналду Фото: Getty Images

Трансфер Рона стал самым обсуждаемым в истории твиттера, набрав на 700 тыс меншенов больше перехода Месси. Над Вудвордом посмеивались из-за упоминания успехов «МЮ» в соцсетях в ежеквартальных письмах акционерам, но каждый новый подписчик – это потенциальный доход.

Роналду в последние годы не завоевывает «Золотые мячи», но остается гигантом социальных сетей и влегкую уделывает старый-новый клуб. Суммарное число его фолловеров в инсте, твиттере и фейсбуке почти добралось до 600 млн – это вдвое больше населения США. У «Манчестера» всего 190 млн даже с учетом периферийных соцсетей вроде тиктока. Последние тренды особенно подчеркивают важность статуса КриРо: молодые футбольные фанаты все чаще следят за отдельными игроками, чем за командами.

Остается спортивный фактор. «Ювентус» не смог построить вокруг Криштиану команду, способную добиться успеха в Лиге чемпионов – теперь похожая задача стоит перед «Юнайтед». Клуб уже восемь лет не может вернуть титул чемпионов Англии и с сезона-2010/11 не пробивался дальше четвертьфинала ЛЧ. Королю еврокубка уже 36 лет, но его перфоманс против «Ньюкасла» показал: Кришу есть, что предложить команде на поле.

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