14 сентября «Челси» принимает на «Стэмфорд Бридж» «Зенит» из Санкт-Петербурга в рамках группового этапа Лиги Чемпионов. А как выступали другие русские клубы в столице Англии?

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10.04.2004. «Челси» – ЦСКА

Лига чемпионов УЕФА «Зенит» провалится? Шансы русских клубов в ЛЧ и ЛЕ от «Точки xG» 3 ЧАСА НАЗАД

Первое противостояние русских клубов с «Челси» в Лондоне состоялось спустя год после покупки «синих» Романом Абрамовича: англичане в ЛЧ готовили ЦСКА к походу за Кубком УЕФА.

«Челси» – ЦСКА в сезоне-2004/05 Фото: Getty Images

ЦСКА: Игорь Акинфеев; Алексей Березуцкий, Сергей Игнашевич, Чиди Одиа, Дейвидас Шемберас; Евгений Алдонин, Юрий Жирков, Элвир Рахимич, Сергей Семак (Милош Красич, 72); Вагнер Лав (Сергей Даду, 60), Даниэл Карвальо (Юрис Лайзанс, 25).

Главный тренер – Валерий Газзаев.

«Челси»: Петр Чех; Уэйн Бридж, Вильям Галлас, Паулу Феррейра, Джон Терри; Дэмьен Дафф (Джо Коул, 77), Фрэнк Лэмпард, Клод Макелеле, Алексей Смертин (Скотт Паркер, 84); Эйдур Гудйонсен, Матея Кежман (Кардозу Тьягу, 63).

Главный тренер – Жозе Моуринью.

Матч закончился победой «Челси» со счетом 2:0. По сути судьба матча оказалась решена в первом тайме, когда были забиты оба мяча: на 9-й минуте отличился Джон Терри, а на 45-й – Эйдур Гудйонсен. В ответном поединке в Москве 2 ноября 2004-го ЦСКА снова ждало поражение со счетом 0:1.

03.11.2010. «Челси» – «Спартак» (Москва)

Следующих гостей из России на «Стэмфорд Бридж» ждали 6 лет – в рамках группового этапа Лиги чемпионов в Лондон отправился московский «Спартак», который дома уже проиграл со счетом 0:2.

Дидье Дрогба в матче «Челси» – «Спартак» Фото: Getty Images

«Спартак»: Андрей Дикань; Александр Шешуков (Никола Дринчич, 68), Андрей Иванов, Марек Сухи, Николас Пареха; Дмитрий Комбаров Евгений Макеев, Алекс (Александр Козлов, 68), Ибсон; Веллитон, Эйден Макгиди (Никита Баженов, 80).

Главный тренер – Валерий Карпин.

«Челси»: Петр Чех; Эшли Коул, Паулу Феррейра, Бранислав Иванович, Алекс; Юрий Жирков, Оби Микел (Джошуа Макичрен, 69), Сантос Рамирес; Дидье Дрогба (Дэниел Старридж, 77), Саломон Калу, Николя Анелька (Гаэль Какут, 77).

Главный тренер – Карло Анчелотти.

Гости показали достаточно безвольную игру и разгромно проиграли 1:4. И если в первом тайме шансы еще мелькали, то во втором развалилось вообще все. Мячи забили: Анелька – на 49-й минуте, Дрогба – на 62-й, Иванович – на 66-й и 90-й, «Спартак» ответил лишь голом Баженова на 86-й минуте.

«Игра шла до гола – пропустив, футболисты совсем опустили руки», – прокомментировал итог матча главный тренер московского клуба Валерий Карпин.

04.04.2013. «Челси» – «Рубин» (Казань)

В отличие от двух предыдущих встреч, эта проходила в рамках Лиги Европы и пришлась на четвертьфинал.

«Рубин»: Сергей Рыжиков; Олег Кузьмин (Алан Касаев, 82), Роман Шаронов, Виталий Калешин, Навас Сесар, Кристиан Ансальди; Пабло Орбаис, Роман Еременко, Гекдениз Карадениз, Бибрас Натхо; Владимир Дядюн (Саломон Рондон, 46).

Главный тренер – Курбан Бердыев.

«Челси»: Петр Чех; Джон Терри, Сесар Аспиликуэта, Давид Луис; Фрэнк Лэмпард, Йосси Бенаюн (Марко Марин, 83), Сантос Рамирес, Райан Бертран; Фернандо Торрес, Хуан Мата (Оскар, 78), Виктор Мозес (Эден Азар, 65).

Главный тренер – Рафаэль Бенитес.

В первом тайме казанцы пропустили два мяча, сумев ответить только одним в самом конце. Это должно было воодушевить футболистов «Рубина», но не воодушевило. Второй тайм принес еще один успех «Челси» и встреча закончилась со счетом 3:1 в пользу англичан. Мячи забили на 16-й и 70-й минуте – Фернандо Торрес, на 32-й – Виктор Мозес. Единственный за «Рубин» – на 41-й минуте – Бибрас Натхо.

В ответной встрече на домашнем поле 11 апреля «Рубин» победил со счетом 3:2, но этого не хватило по сумме двух игр для выхода в следующий круг

08.12.2020. «Челси» – ФК «Краснодар»

Единственным клубом, до сегодняшнего дня сумевшим не проиграть на «Стэмфорд Бридж», остаются «быки». Впрочем, перед этим 28 октября краснодарцы разгромно уступили дома 0:4 и в декабре ехали к сопернику, уже гарантировавшему себе первое место в группе ЛЧ.

«Предстоящий матч Лиги чемпионов будет очень важным, и на данный момент мы должны сконцентрироваться на этой встрече, использовать молодых игроков на разных позициях. Им эта практика будет необходима», – сказал наставник «Краснодара» перед игрой. И футболисты не разочаровали.

«Краснодар»: Евгений Городов; Игорь Смольников, Александр Мартынович, Кристиан Рамирес; Реми Кабелла (Магомед-Шапи Сулейманов, 79), Тони Вильена, Кристофер Ольссон (Руслан Камболов, 80), Виктор Классон, Вандерсон, Кайо; Маркус Берг (Евгений Марков, 90).

Главный тренер – Мурад Мусаев.

«Челси»: Кепа; Сесар Аспиликуэта, Палмиери Эмерсон, Антонио Рюдигер, Андреас Кристенсен; Матео Ковачич (Н'Голо Канте, 74), Жоржиньо, Кай Хавертц (Тимо Вернер, 75), Билли Гилмор, Фаустино Анджорин (Оливье Жиру, 81); Тэмми Абрахам.

Главный тренер – Фрэнк Лэмпард.

«Челси» – «Краснодар» Фото: Getty Images

Матч закончился 1:1. Краснодарцы даже сумели повести в счете: на 24-й минуте отличился Реми Кабелла, но англичане практически моментально сравняли. На 28-й минуте гол в свой актив записал Жоржиньо. Больше команды отличиться не смогли, второй тайм вышел нерезультативным.

Лига чемпионов УЕФА «Зенит» обязан выходить из группы. Шансы правда есть 3 ЧАСА НАЗАД