До 2019 года «Зенит» ни разу не занимал последнее место в лигочемпионской группе. С тех пор Семак дважды приходил четвертым, а о мучениях питерского клуба в ЛЧ теперь говорят так: «О, как обычно никуда не выйдут». Хронических чемпионов России справедливо троллят за высокий посев (до этого года – первая корзина), легкую жеребьевку (грандов не было 13 лет) и ужасную гостевую серию (ноль побед в еврокубках при Семаке), но сейчас у «Зенита» есть реальная возможность достойно выступить в Лиге чемпионов.

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Во-первых, наконец-то здоров Малком – в 2019-м его брали под ЛЧ, но он стабильно сваливался с тяжеленными травмами. Сейчас бразилец все же разыгрался: перестал болеть, вонзил победный мяч в олимпийском финале, регулярно раскидывает финтами защитников в РПЛ. Учитывая, что этот парень играл за «Барсу» и в целом рассчитывает вернуться в Европу, ЛЧ – роскошный шанс зажечь не только на уровне уралов и ахматов.

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Малком на «Стэмфорд Бридж» готовится к матчу «Челси» – «Зенит» Фото: Getty Images

Во-вторых, из Португалии подвезли вратаря Крицюка – человека, который год рубился в сильном чемпионате (Суперлига на голову круче РПЛ) и здорово играет ногами. Казалось, то Семак будет ставить Михаила Кержакова до первой ошибки, но Стас, вероятно, так убедил зенитовского коуча, что сразу получил не только свитер с первым номером, но и место в основе.

В-третьих, Азмун и Дзюба не будут наглухо отрезанными, как в прошлом сезоне. Даже если не пойдет у Малкома, в «Зените» есть Клаудиньо – главное, чтобы у него не затянулась адаптация. Пока заметно, что этот бразилец неплохо держит мяч, но иногда выбирает слишком сложные решения – от этого пора резко отказываться.

В-четвертых, у «Зенита» больше нет прошлогодней трагедии с двухнедельным перерывом между сезонами. В России было принято мочить питерцев за дохлые матчи в Европе, но потом футболисты честно признавались, что элементарно просели физически. Летом 2020-го у них не было ни паузы, ни традиционных сборов, поэтому осенью даже самые крепкие ребята вроде Барриоса чаще ползали, чем бегали. При этом в допандемийном 2019-м «Зенит» завалил всего один матч – последний, против «Бенфики» в гостях. Если и сейчас сил хватит аж до декабря, будет замечательно.

В-пятых, есть расклад, при котором «Зенит» проведет последний тур дома против немотивированного «Челси». Лондонцы заметно сильнее всех соперников по группе, поэтому должны выходить с первого места досрочно. Тогда Тухель, возможно, поступит примерно как Лэмпард с «Краснодаром» год назад – прибережет основу и отправит в Питер полурезерв.

Артем Дзюба и Сергей Семак Фото: Getty Images

Еще одно преимущество для «Зенита» – четкая иерархия в группе. «Челси» на вершине, «Юве» номинально второй, Питер – третий, а «Мальме» – явный аутсайдер. Важно, что игра со шведами будет во втором туре, а не на старте. Год назад «Зенит» затрясся от необходимости сразу набирать три очка с «Брюгге» – все закончилось нелепым поражением и лигочемпионской депрессией. Сейчас такого уже не будет: нужно освоиться с «Челси» в гостях (это просто игра в кайф), а потом собраться и грохнуть «Мальме» дома.

Более того, судя по матчам нынешнего «Юве», с ним можно зарубиться уж точно не хуже, чем с «Лацио» год назад. Понятно, что Аллегри собирается камбэкнуться как в сезоне-2015/16, но на это уйдут долгие недели – есть вероятность, что Макс подзабьет на ЛЧ ради возвращения скудетто.

Поэтому для «Зенита» есть ровно две опции: либо уверенное третье место и выход в евровесну (с этого сезона ЛЕ сократилась и стала престижнее), либо второе место и первое за шесть лет катапультирование в плей-офф ЛЧ. Но занимать четвертую строчку больше точно нельзя. В этом уже не получится винить обстоятельства – Семаку придется уйти, несмотря на ожидаемое четвертое золото подряд. Тем более, в «Нижнем» для «Зенита» как раз подрастает новый коуч.

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