Новая «Точка xG» посвящена старту российских клубов в еврокубках и оценке их выступлений в евроосени. Ведущие шоу и авторы Eurosport.ru Дима Панферов и Сурен Аванесьян обсудили:
- шансы «Зенита» отобрать очки у «Челси» и «Ювентуса»;
- потенциал «Спартака» в контексте возможного слива Лиги Европы «Лестером» и «Наполи»;
- перестраивающийся «Локомотив», который мощно усилился, но так и не стал главным претендентом на выход в евровесну;
- самых интересных игроков русских клубов, которые должны удивить Европу;
- общий провал в таблице коэффициентов и возможные варианты восстановления позиций.
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«Зенит» обязан выходить из группы. Шансы правда есть
Таймкоды:
0:00 – Приветствие, что будет внутри
0:58 – «Зенит» в ЛЧ – крах или выход в плей-офф?
4:24 – «Спартак» в ЛЕ – немотивированные (?) соперники и вторая строчка?
7:33 – «Локомотив» в ЛЕ – играющие соперники и положительный бэкграунд в ЛЧ
10:17 – Кто стрельнет в Европе у «Зенита»? Горячие бразильцы и еще одна попытка Азмуна сбежать в Европу
12:59 – Кто стрельнет в Европе у «Спартака»? Русские бисты, которые могут привлечь иностранные клубы
16:17 – Кто стрельнет в Европе у «Локо»? Топ-связка на старте РПЛ и талант из Лиги 1
18:03 – Падение в таблице коэффициентов: что делать?
24:08 – Пасхалка
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