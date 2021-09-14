Новая «Точка xG» посвящена старту российских клубов в еврокубках и оценке их выступлений в евроосени. Ведущие шоу и авторы Eurosport.ru Дима Панферов и Сурен Аванесьян обсудили:

шансы «Зенита» отобрать очки у «Челси» и «Ювентуса»;

потенциал «Спартака» в контексте возможного слива Лиги Европы «Лестером» и «Наполи»;

перестраивающийся «Локомотив», который мощно усилился, но так и не стал главным претендентом на выход в евровесну;

самых интересных игроков русских клубов, которые должны удивить Европу;

общий провал в таблице коэффициентов и возможные варианты восстановления позиций.

Лига чемпионов УЕФА «Зенит» обязан выходить из группы. Шансы правда есть 37 МИНУТ НАЗАД

Таймкоды:

0:00 – Приветствие, что будет внутри

0:58 – «Зенит» в ЛЧ – крах или выход в плей-офф?

4:24 – «Спартак» в ЛЕ – немотивированные (?) соперники и вторая строчка?

7:33 – «Локомотив» в ЛЕ – играющие соперники и положительный бэкграунд в ЛЧ

10:17 – Кто стрельнет в Европе у «Зенита»? Горячие бразильцы и еще одна попытка Азмуна сбежать в Европу

12:59 – Кто стрельнет в Европе у «Спартака»? Русские бисты, которые могут привлечь иностранные клубы

16:17 – Кто стрельнет в Европе у «Локо»? Топ-связка на старте РПЛ и талант из Лиги 1

18:03 – Падение в таблице коэффициентов: что делать?

24:08 – Пасхалка

Лига чемпионов УЕФА Иванович сделал «Челси» топом. Тащил не меньше Дрогба и Терри 4 ЧАСА НАЗАД