Тренерские штабы «Зенита» и «Челси» назвали составы команд на матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов.
«Зенит»: Станислав Крицюк, Дмитрий Чистяков, Ярослав Ракицкий, Дуглас Сантос, Клаудиньо, Алексей Сутормин, Далер Кузяев, Вильмар Барриос, Малком, Вендел, Сердар Азмун.
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Запасные: Михаил Кержаков, Даниил Одоевский, Данил Круговой, Андрей Мостовой, Александр Ерохин, Артем Дзюба, Кирилл Кравцов, Данила Хотулев.
«Челси»: Эдуар Менди, Рис Джеймс, Сезар Аспиликуэта, Андреас Кристенсен, Антонио Рюдигер, Маркос Алонсо, Джорджиньо, Матео Ковачич, Мэйсон Маунт, Хаким Зиеш, Ромелу Лукаку.
Запасные: Кепа Аррисабалага, Лукас Бергстрем, Тиаго Силва, Тимо Вернер, Рубен Лофтус-Чик, Трево Чалоба, Сауль Ньигес, Росс Баркли, Каллум Хадсон-Одои, Бен Чилуэлл, Кай Хаверц, Маланг Сарр.
- Матч «Челси» и «Зенита» пройдет 14 сентября на стадионе «Стэмфорд Бридж» и начнется в 22:00 (мск).
- В параллельном матче группы H встретятся «Мальмё» и «Ювентус».
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