Защитник «Реала» Давид Алаба рассказал, зачем он поцеловал эмблему мадридского клуба во время презентации.
«Я хочу прояснить этот деликатный момент. В тот день меня сфотографировали несколько раз. Я был рад, что оказался в «Реале». Я хотел показать, что рад получить новый вызов. Поцеловав эмблему «Реала», я не хотел спровоцировать никого, тем более не хотел оскорбить «Баварию» и болельщиков клуба. Там я провел 13 прекрасных лет. Я всегда буду уважать и любить «Баварию», – приводит слова Алабы Bild.
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- Давид Алаба перешел в «Реал» на правах свободного агента после истечения контракта с «Баварией».
- В составе «Баварии» Алаба завоевал 28 титулов.
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