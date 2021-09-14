Нападающий «МЮ» Криштиану Роналду забил за манкунианцев в первом же матче Лиги чемпионов после возвращения в клуб. Португалец отличился на 14-й минуте матча с «Янг Бойз».
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Криш в одно касание замкнул подачу Бруну Фернандеша и попал между ног вратарю Давиду фон Балльмосу. Мяч с трудом пересек линию ворот.
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  • Мяч стал для Роналду третьим в двух матчах – ранее Криштиану сделал дубль в ворота «Ньюкасла».
  • Роналду догнал Икера Касильяса по играм в Лиге чемпионов: теперь у португальца и испанца их по 177.
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