Нападающий «МЮ» Криштиану Роналду забил за манкунианцев в первом же матче Лиги чемпионов после возвращения в клуб. Португалец отличился на 14-й минуте матча с «Янг Бойз».
Криш в одно касание замкнул подачу Бруну Фернандеша и попал между ног вратарю Давиду фон Балльмосу. Мяч с трудом пересек линию ворот.
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- Мяч стал для Роналду третьим в двух матчах – ранее Криштиану сделал дубль в ворота «Ньюкасла».
- Роналду догнал Икера Касильяса по играм в Лиге чемпионов: теперь у португальца и испанца их по 177.
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