«Зенит» опубликовал фото из раздевалки перед матчем группового этапа Лиги чемпионов против «Челси».

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На дверь в раздевалку прикрепили лист бумаги со словом «Believe» («Верь» – с английского). Такую же табличку над дверью повесил Тед Лассо, главный герой одноименного сериала. В твиттере сине-бело-голубые процитировали сообщение официального аккаунта сериала. «Я верю в веру», – гласит твит.

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«Тед Лассо» – сериал об американском тренере, которого назначили работать с клубом АПЛ «Ричмонд». При этом ранее Лассо работал только в американском футболе.

Матч «Зенита» и «Челси» начнется в 22:00 (мск).

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