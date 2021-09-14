«Янг Бойз» обыграл «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов благодаря ошибке Джесси Лингарда на поседней минуте добавленного времени.

Отличился Теозон Сьебатшо – американец получил мяч от Лингарда, который отдавал пас назад, но вместо этого исполнил блестящую передачу вразрез на форварда «Янг Бойз».

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«Янг Бойз» победил «МЮ» со счетом 2:1.

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