Перед матчем первого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Челси» и «Зенитом» большинство футболистов петербургского клуба встали на колено в рамках акции Black Lives Matter.
Колено преклонили Дуглас Сантос, Клаудиньо, Вильмар Барриос, Вендел, Малком и Сердар Азмун. Остались на ногах Станислав Крицюк, Ярослав Ракицкий, Дмитрий Чистяков, Алексей Сутормин и Далер Кузяев. У «Челси» все игроки встали на колено.
Лига чемпионов УЕФА
«Верь». «Зенит» показал табличку как в сериале «Тед Лассо»
- Матч «Челси» и «Зенита» проходит на стадионе «Стэмфорд Бридж».
- В параллельной игре группы H встречаются «Мальмё» и «Ювентус».
Лига чемпионов УЕФА
«Зенит» и «Челси» назвали составы на матч ЛЧ
Лига чемпионов УЕФА
Поставь на матч «Зенита» в ЛЧ и получи футболку клуба от Winline!