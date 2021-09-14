Перед матчем первого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Челси» и «Зенитом» большинство футболистов петербургского клуба встали на колено в рамках акции Black Lives Matter.

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Колено преклонили Дуглас Сантос, Клаудиньо, Вильмар Барриос, Вендел, Малком и Сердар Азмун. Остались на ногах Станислав Крицюк, Ярослав Ракицкий, Дмитрий Чистяков, Алексей Сутормин и Далер Кузяев. У «Челси» все игроки встали на колено.

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Матч «Челси» и «Зенита» проходит на стадионе «Стэмфорд Бридж».

В параллельной игре группы H встречаются «Мальмё» и «Ювентус».

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