Перед матчем первого тура группового этапа Лиги чемпионов между «МЮ» и «Янг Бойз» нападающий манкунианцев Криштиану Роналду случайно сбил мячом девушку-стюарда.
Криштиану отрабатывал удары по воротам, и один из выстрелов игрока попал в девушку-стюарда, которая потеряла равновесие от удара. Криш заметил это, перелез через ограждение и подошел к девушке, которой оказывали медицинскую помощь. Португалец извинился перед сотрудницей и убедился, что с ней все в порядке.
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Роналду вернулся в ЛЧ с «МЮ» и сразу забил
- «Янг Бойз» победил «МЮ» со счетом 2:1.
- В составе манкунианцев отличился Криштиану Роналду, у швейцарского клуба забили Муми Нгамалё и Теозон Сьебатшо.
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