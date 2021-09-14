В матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Челси» дома обыграл «Зенит» со счетом 1:0.
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Единственный мяч забил Ромелу Лукаку – бельгиец отличился на 69-й минуте. После навеса Сезара Аспиликуэты Лукаку прошил Станислава Крицюка головой.
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  • В параллельной встрече группы Н «Ювентус» разгромил «Мальмё» со счетом 3:0.
  • Следующий матч в Лиге чемпионов «Зенит» проведет 29 сентября против «Мальмё» в Петербурге.
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