В матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Аталанта» на выезде сыграла вничью с «Вильярреалом». Вырвать один балл бергамцам помог Алексей Миранчук, который выдал ассист на Робина Госенса.

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Полузащитник сборной России вышел на поле на 79-й минуте, а на 83-й получил мяч в штрафной от Йосипа Иличича и катнул его на немца, который вонзил в левый нижний угол ворот Херонимо Рульи.

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«Вильярреал» и «Аталанта» закончили матч со счетом 2:2.

В составе испанского клуба отличились Ману Тригерос и Арно Груневелд, первый мяч «Аталанты» забил Ремо Фройлер.

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