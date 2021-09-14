Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер рассказал, зачем убрал с поля Криштиану Роналду и выпустил вместо него Джесси Лингарда в матче с «Янг Бойз».

«Замены Роналду и Фернандеша? К тому моменту прошло более 70 минут игры, они много бегали в субботу и сегодня. Нам нужен был опыт Неманьи [Матича], чтобы удерживать мяч, и свежие ноги и Джесси [Лингарда]», — цитирует Сульшера пресс-служба УЕФА.

«Янг Бойз» победил «МЮ» со счетом 2:1.

В составе манкунианцев отличился Криштиану Роналду, у швейцарского клуба забили Муми Нгамалё и Теозон Сьебатшо.

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