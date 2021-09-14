Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил, почему не встал на одно колено перед матчем против «Челси» в Лиге чемпионов.

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«Это личное право каждого человека. У меня другое мнение. Я уважаю права всех людей абсолютно. Преклонить колено я готов перед богом», – приводит слова Семака Sport24

Лига чемпионов УЕФА «Зенит» обязан выходить из группы. Шансы правда есть 12 ЧАСОВ НАЗАД

В рамках акции BLM перед матчем шесть игроков «Зенита» встали на колено. Не сделали этого российские футболисты и украинец Ярослав Ракицкий.

«Зенит» проиграл «Челси» со счетом 0:1, единственный мяч забил Ромелу Лукаку.

Чемпионат России «Зенит» положился на 2 идеи. Семака спас Дзюба 26/08/2021 В 20:40