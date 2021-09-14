На 34-й минуте матча с «Зенитом» Мэйсон Маунт сбежал за мячом поближе к левому флангу. За англичанином выскочил Вильмар Барриос. Пятый номер «Зенита» растянулся в подкате, из-за которого звезда «Челси» задержался на газоне на несколько секунд, вскипел и пихнул соперника – настолько надоела лондонцам уверенная игра гостей в первом тайме.

«Зенит» вступил в игру с крепчайшей обороной. Первый удар в створ команда Томаса Тухеля нанесла лишь после перерыва. Защиту Сергея Семака питали две тактические задумки.

Первая отразилась на позиции Барриоса. На матч против «Челси» опорник вышел в роли центрального защитника. Вильмар отметился семью отборами, шесть из которых пришлись на ближайшую к воротам «Зенита» треть поля.

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В матче против «Челси» Барриос отыгрывал центрального защитника Фото: Other Agency

Базовой задачей Барриоса оказалась подстраховка. Три отбора, два перехвата и два выноса Вильмара в игре против «Челси» пришлись на правые фланг и полуфланг – именно за этой зоной колумбиец приглядывал в первую очередь. Иногда пятый номер помогал и в центре: например, на 22-й минуте присмотрел за Дмитрием Чистяковым, который бросился на Маунта и оставил в штрафной Ромелу Лукаку.

Вторая задумка Семака коснулась средней линии. Базовой схемой «Зенита» стала 5-1-3-1. Вендел отскакивал в опорную зону, тогда как Клаудиньо, Далер Кузяев и Малком создавали ситуацию три-в-два против Джорджиньо и Матео Ковачича.

Схема 5-1-3-1 в защите «Зенита» Фото: Other Agency

Именно в средней линии «Зенит» столкнулся с главной защитной проблемой матча. Для выхода из обороны «Челси» использует не только опорников. В команде Тухеля мяч двигают и крайние центральные защитники, и вингбеки. Если на Риса Джеймса и Маркоса Алонсо нашлась персональная опека, то Сесар Аспиликуэта и Антонио Рюдигер вызвали немало забот.

Иногда на испанца с немцем выдвигался ближайший вингер «Зенита». В таких ситуациях Вендел поднимался из опорной зоны, чтобы заполнить зону Джорджиньо и Ковачича. Только от включений бразильца больше пространства получали Маунт и Хаким Зиеш.

Такие задачи «Челси» задавал «Зениту» регулярно. Как только питерский полузащитник бросался на одного соперника, тут же открывался другой – не факт, что в менее выгодной позиции. Семак к этому не был готов.

Пример проблемы «Зенита» в центре поля. Кузяев остается 1-в-2 против Ковачича и Джорджиньо. В глубине остался Зиеш, но против него подстрахует Вендел, а вот Азмун уступил позицию сопернику – Кузяев вынужденно оставит одного из плеймейкеров без прикрытия Фото: Other Agency

«Челси» прочувствовал уязвимость «Зенита» ко второму тайму. После перерыва команда Тухеля гораздо качественнее заносила мяч в чужую штрафную. В стартовые 45 минут лондонцы выдали 13 действий в коробке гостей, в заключительные – уже 20. Единственный мяч тоже возник из слабости гостей в центре. Включение Аспиликуэты – один из способов по ее эксплуатации.

Еще успехи «Челси» отразились на действиях Лукаку. В первом тайме Ромелу раздал две активности под штрафной «Зенита», во втором – четыре. Визуально бельгиец стал чаще принимать прямые пасы из глубины и разыгрывать спиной к воротам Станислава Крицюка. А победный мяч новичок Тухеля забил после прямого наброса в штрафную.

Рассуждения по тактике подводят к главному вопросу: достойно ли «Зенит» съездил в Лондон? Вводных несколько.

С одной стороны, команда Семака качественно сдержала действующего обладателя Лиги чемпионов. «Челси» пребывает не в лучшем физическом состоянии, что было заметно по играм с «Астон Виллой» и «Арсеналом», но даже с сентябрьской подготовкой остается чемпионом Европы. Ограничить лондонцев двумя ударами в створ – крупный успех.

С другой, тактические наработки «Зенита» сработали не в полной мере. После перерыва возникло ощущение, что питерцы с трудом выдерживали малейшее нагнетание. Однако «Челси» может загнать в такие условия любого соперника, даже британского топа.

Если обобщить, перфоманс «Зенита» вызвал скорее позитивные эмоции, особенно с учетом чужого уровня. Чемпионы России закрыли выезд к самому качественному сопернику по групповому этапу ЛЧ и чуть не увезли ничью – достойный исход, развить который предстоит в домашнем матче с «Мальмё».

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