Нападающий «Зенита» Артем Дзюба мог сравнять счет в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Челси».

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На 80-й минуте Дзюба замкнул прострел Сердара Азмуна – вратарь «Челси» Эдуар Менди не дотягивался до мяча, но бывший нападающий сборной России не попал в пустой угол ворот. После касания мяча Дзюба врезался во вратаря, и арбитр назначил удар от ворот.

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Момент с промахом Дзюбы начинается на отметке 3:55.

«Зенит» проиграл «Челси» со счетом 0:1, единственный мяч забил Ромелу Лукаку.

Следующий матч в Лиге чемпионов «Зенит» проведет 29 сентября против «Мальмё» в Петербурге.

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