«Челси» – «Зенит» – 1:0

Что нужно знать: в раздевалке питерцев встречал в раздевалке питерцев встречал плакат «Верь» с оммажем «Теду Лассо» , и казалось, что надежда на отскок максимально иррациональна. В первом тайме «Челси» доминировал при отсутствующей контригре сине-бело-голубых, но без ударов гости кое-как держались на нулевой ничьей.

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Ромелу Лукаку, «Челси» – «Зенит» Фото: Getty Images

После перерыва «Зенит» даже сбегал в две мелкие быстрые атаки, и этого не хватило, чтобы спастись от привычного гола Ромелу Лукаку. Гигантский бельгиец снова огорчил Россию – на этот раз перепрыгнул в штрафной Дмитрия Чистякова и вонзил головой в ближний угол.

Сергей Семак на «Стэмфорд Бридж» обходился чисто русским запасом, поэтому выпустил для спасения Артема Дзюбу, нового Стрельцова Александра Ерохина и 19-летнего Кирилла Кравцова. У Рукаку даже был хороший шанс перед воротами , но вышло бы смешно, если бы этот отряд самоубийц отгрыз у «синих» хотя бы ничейку.

Что нужно видеть: шестеро футболистов «Зенита» шестеро футболистов «Зенита» встали на колено в поддержку акции Black Lives Matter. Пятеро проигнорировавших – вратарь Крицюк, защитники Сутормин, Чистяков и Ракицкий, а также игрок середины поля Кузяев.

Цифра матча: 1,10 ожидаемого гола наковырял «Зенит» в Лондоне и даже обошел «синих» по этому показателю (у хозяев 0,82 xG).

«Янг Бойз» – «Манчестер Юнайтед» – 2:1

Голы : Нгамелеу 66’, Сьебатшо 90+5’ – Роналду 13’

Что нужно знать: Криштиану Роналду в дебютной игре ЛЧ после возвращения в «МЮ» сразу запрыгнул на рекорд – сравнялся с достижением Икера Касильяса по матчам в главном еврокубке, теперь у Криша и Святого Икера по 177 встреч в Лиге. Роналду же и открыл счет – усвистел в штрафную под передачу Бруну Фернандеша и вколотил мяч в сетку на 13-й минуте.

Но кроме звездного новичка у «Юнайтед» стоял мрак в атаке – всего два удара в створ (оба от Криштиану) и 0,56 xG за 45 минут. В конце тайма еще и удалился Уан-Биссака, после чего началось шоу «Янг Бойз». Швейцарцы забрали мяч в ноги и отпинали фаворитов в большинстве. Сначала Нгамалеу замкнул прострел на 66-й минуте, а затем Джесси Лингард обрезал на своей половине и привез второй гол.

В твиттере уже ржут над лучшей заменой Сульшера: тренер снял автора двух выстрелов в створ Роналду и выпустил облажавшегося Лингарда. Но без Криша «Манчестер» остался без очков с аутсайдером группы – это факт.

Криштиану Роналду помогает девушке-стюарду в матче «Янг Бойз» – «Манчестер Юнайтед» Фото: Getty Images

Пятикратный обладатель «Золотого мяча» и самый популярный мужчина инстаграма поступил как джентльмен. Роналду подбежал к случайной жертве, удостоверился, что дама цела и не получила травму, и вернулся к предстартовым занятиям с мячом. После игры пострадавшая тетя, разумеется, получила от португальца футболку с седьмым номером в качестве извинений.

Цифра матча: 0,0 xG манкунианцев после удаления Уан-Биссаки и никакой атакующей активности в меньшинстве от «МЮ». А еще «Юнайтед» лишь дважды за матч пробил в створ – это худший результат «дьяволов» за 18 лет (как минимум, с момента подсчета статистики).

«Барселона» – «Бавария» – 0:3

Роберт Левандовский, «Барселона» – «Бавария» Фото: Getty Images

Что нужно знать: мюнхенцы снова приехали на «Камп Ноу» после легендарных 8:2. В старте вышли по шесть участников великого разгрома 13-месячной давности, но на этот раз «сине-гранатовые» продержались на полчаса дольше. Томас Мюллер снова открыл счет, только не на четвертой, а на 34-й минуте – рикошет после дальнего удара дезориентировал Марка-Андре тер Стегена.

Важным показателем слабости «Барсы» стало то, что главным источником опасности была левая нога Серхио Бускетса. Опорник дважды стрелял издали, и на это безобразие отреагировал не Роналд Куман, а Роберт Левандовский. Поляк подобедал после попадания Джамала Мусиалы в штангу, а спустя полчаса оформил дубль – снова на отскоке от каркаса ворот и на этот раз стильно разобрался с защитниками.

«Барселона» смотрелась откровенно жалко и впервые с сезона-2003/04 ушла с поля без ударов в створ (снова с момента подсчета статистики). Каталонский клуб потерпела дебютное поражение в стартовом туре ЛЧ за 24 года – в последний раз «блауграна» проигрывала в 1997-м при Луи ван Гале. Тот сезон «сине-гранатовые» завершили на четвертом месте в группе – пока все идет к повторению позора.

Что нужно видеть: роскошное владение голеностопами от Роберта Левандовского при третьем голе.

Цифра матча: Томас Мюллер забил «Барселоне» седьмой мяч в шести очных матчах – сильнее «сине-гранатовых» в еврокубках не огорчал никто. А для Левандовского гол «Барсе» стал 29-м – поляк не уходит без банки в 18 играх подряд.

«Севилья» – «Зальцбург» – 1:1

Что нужно знать: главным героем матча стал белорус Алексей Кульбаков. Славянский арбитр поджег первый тайм – назначил четыре пенальти (три в ворота испанцев, команды реализовали по одному) и, похоже, установил рекорд турнира на все времена. На 50-й минуте Кульбаков удалил Эн-Несири и оставил андалусийцев в меньшинстве. Но клубы все равно суммарно наиграли на 1,2 ожидаемого гола и так и закончили низовой ничьей.

Главный хайлайт, за исключением белорусского рефери, – обводки Эрика Ламелы. Аргентинец вышел на замену на 58-й минуте и за полчаса надриблил рекордные пять раз – больше всех футболистов в этом матче.

Что нужно видеть: вот за этот нырок Юссеф Эн-Несири получил вторую желтую и побрел с поля.

Цифра матча: три пенальти для «Зальцбурга» заработал Карим Адейеми. 19-летнему немцу для трех пенок понадобилось всего 35 минут.

«Мальмё» – «Ювентус» – 0:3

Голы : Алекс Сандро 23’, Дибала 45’ (пен), Мората 45+1’

Что нужно знать: туринцы нашли первую жертву в сезоне и отбуцкали аутсайдеров из Швеции. Только в стартовой половине «бьянконери» забили три мяча после четырех ударов в створ, причем допинали скандинавов в добавленное время тайма. Этого хватило для первой победы в сезоне – «Мальмё» оказался более раскладным, чем «Удинезе», «Эмполи» и «Наполи».

Что нужно видеть: как классно Альваро Мората разобрался с защитой и в два касания реализовал полумомент в чужой штрафной.

Цифра матча: Войцех Шченсный провел сухой матч в составе «Юве» впервые за 196 дней. Да, он с марта – почти полгода – не уходил с поля без пропущенного мяча.

«Динамо» (Киев) – «Бенфика» – 0:0

Что нужно знать: украинцы попали в ту же ловушку, что и «Зенит» в прошлом году. С единственным посильным соперником «Динамо» должно было побеждать, чтобы оставлять хоть какие-то шансы на плей-офф. Но «Бенфика» забрала мяч в ноги и оставила хозяевам только контратаки.

Киевляне наиграли только на шесть заблокированных ударов «орлов», а на 92-й даже порадовали «Олимпийский» забитым мячом. Николай Шапаренко затолкал передачу в сетку, но Денис Гармаш забежал в офсайд и лишил «Динамо» трех очков с португальцами.

Что нужно видеть: положение вне игры у Гармаша – вот столько украинцам не хватило для победы над «Бенфикой».

Цифра матча: одну желтую и одну красную карточки показал арбитр Энтони Тэйлор Денису Гармашу. Но предупреждение не превратились в удаление, потому что рефери забыл, что не давал Гармашу первую желтую, поэтому отменил и красную.

«Вильярреал» – «Аталанта» – 2:2

Голы : Тригейрос 39’, Грёневельд 73’ – Фройлер 6’, Госенс 83’

Что нужно знать: победители Лиги Европы и клуб Алексей Миранчука без Алексея Миранчука в старте выдали бодрый матч с четырьмя голами. В стартовой половине команды настреляли семь ударов в створ на двоих и обменялись мячами. После перерыва соперники подзакрылись и все равно подарили зрителям еще по две банки.

«Вильярреал» классно поддавил бергамасков, и вышедший на замену Грёневельд прошил голкипера из штрафной, но с выходом русского полузащитника Робин Госенс воткнул в сетку и сравнял счет. Опорник «субмарины» Франсис Коклен схватил две желтые за восемь минут и оставил хозяев в большинстве. «Аталанта» владела мячом 70% времени после удаления соперника, но не дожала 10 футболистов испанского клуба.

Что нужно видеть: тот самый ассист Миранчука – брат Антона, Велкома и Джамбулата сделал важное касание в штрафной и оставил мяч Госенсу для ключевого эквалайзера.

Цифра матча: Алексей Миранчук провел на поле 16 минут, потрогал мяч девять раз (100% точности) и сделал одну ключевую передачу, которая стала результативной.

«Лилль» – «Вольфсбург» – 0:0

Что нужно знать: в самой несексуальной вывеске дня так и не случилось официальных забитых мячей. Чемпионы Франции были ближе к голу, канадец Джонатан Дэвид вроде бы стильно открыл счет, но ВАР заметил микроскопический аут при отборе у боковой линии и отменил банку.

Защитник «Вольфсбурга» Джон Брукс удалением дал второй шанс «Лиллю», но «доги» не отжали три очка у соперника даже с 73% владения и шестью ударами мимо створа за полчаса.

Что нужно видеть: единственный мяч Дэвида – к сожалению, отмененный. Посмотрите, из-за чего ВАР умножил на ноль классные действия форварда «Лилля».

Цифра матча: с января «Лилль» провел столько же сухих матчей, сколько и «Манчестер Юнайтед» – по 14 игр на ноль (для сравнения: у «Севильи» с «Монако» 15, у «Ман Сити» 16, у «Челси» – 23).

Лига чемпионов УЕФА «Зенит» уступил «Челси» в 1 мяч. Достойно или безнадежно? 2 ЧАСА НАЗАД