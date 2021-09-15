Закрывшееся трансферное окно было сумасшедшим. Настолько, что переходы Джека Грилиша в «Манчестер Сити» и Ромелу Лукаку в «Челси» за 100 с лишним миллионов евро отошли на второй план. Прошлым летом флирт «МЮ» с Джейдоном Санчо стал главной сагой ТО – спустя год англичанин наконец сменил Дортмунд на Манчестер, но никому нет дела.

Переходы Лионеля Месси из «Барселоны» в «ПСЖ» и Криштиану Роналду из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед» затмили остальные сделки, а дозаявочный период запомнится одним из самых ярких в истории, несмотря на пандемию и связанные с ней финансовые ограничения клубов по всему миру.

Крутость трансферных дел «МЮ», «ПСЖ», «Челси» и остальных определит только время, не всегда громкие переходы приносили ожидаемый результат. Собрали другие ТО, после которых футбольные фанаты обвешивали стены постерами со звездными новичками в джерси любимых клубов и фантазировали о светлом будущем, а финансисты фиксировали денежные рекорды.

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2003

В том году Роман Абрамович купил «Челси» и сходу подорвал рынок. Российский бизнесмен выложил на новых игроков 167 миллионов евро – больше, чем он заплатил за весь клуб. Первая закупка вышла не слишком удачной: из шестнадцати летних новичков «синих» по-настоящему заиграли только шестеро – Джо Коул, Дэмиен Дафф, Клод Макелеле, Жереми, Уэйн Бридж и Глен Джонсон. Отдельные дорогие подписания провалились. Эрнан Креспо почти сразу укатил обратно в Италию, прихватив Хуана Верона, а Адриана Муту отпустили даром.

Тем же летом Дэвид Бекхэм укатил в «Реал», а Роналдиньо перешел в «Барселону». По слухам, Перес предпочел англичанина бразильцу из-за красивой мордашки и имиджа, больше подходящего бренду «галактикос». В последующие годы Фло кусал локти: «Барса» брала титулы, а упущенный полузащитник завоевал «Золотой мяч».

Роналдиньо и Дэвид Бекхэм Фото: Imago

«Красные дьяволы» недолго скучали по английской «семерке» и нашли ему достойнейшего преемника Криштиану Роналду. Португалец не отметился результативными действиями в первом матче за «МЮ», но легенда клуба Джордж Бест назвал перфоманс Криша лучшим дебютом, что он когда-либо видел.

2004

Если первое лето Абрамовича в «Челси» напоминало игру новичка в Football Manager с читом на неограниченный бюджет, то через год трансферная компания лондонцев была более осмысленной. «Синие» заманили Жозе Моуринью и ключевых игроков «Порту», с которыми тренер только-только завоевал Лигу чемпионов. А еще в английскую столицу доехали Петр Чех, Дидье Дрогба и Арьен Роббен. Отдача пришла сразу, клуб взял два титула подряд.

«Манчестер Юнайтед» долго обрабатывал рыжего пацана из «Эвертона» и в 2004 году все же добился успеха с третьей попытки. Уэйн Руни десантировался на «Олд Траффорд» и стал самым дорогим тинейджером в истории Премьер-лиги – «красные дьяволы» выложили за Шрека 37,5 млн евро, а англичанин отобрал звание лучшего бомбардира в истории команды у Бобби Чарльтона.

Уэйн Руни («МЮ») Фото: Getty Images

Синхронно с Моуринью в АПЛ высадился Рафаэль Бенитес. Испанец подписал соотечественника Хаби Алонсо и добыл с «Ливерпулем» самую драматичную победу в истории Лигу чемпионов. Тренерское противостояние Рафы и Жозе подарило много жарких перфомансов на пресс-конференциях и футбольном поле.

«Барса» не остановилась на Роналдиньо и через год прокачалась покупкой Самюэля Это'о и Деку. Тот состав стал последним крутым ростером «сине-гранатовых» до высадки на планету Месси и полноценного становления Хави и Иньесты – оба воспитанника каталонцев были на скамейке в финале Лиги чемпионов-2005/06, в котором «Барса» обыграла «Арсенал».

2009

На исходе нулевых Флорентино Перес собрал очередных «галактикос». Летом-2009 на «Сантьяго Бернабеу» разом высадились Криштиану Роналду, Кака, Карим Бензема, Хаби Алонсо и Альваро Арбелоа. В отличие от первого периода в «Реале» и терпеливого подхода к построению команды из суперзвезд, в тот раз Фло подорвал рынок за одно лето и побил мировой рекорд трансфером Криша.

«Бланкос» до сих пор пожинает плоды контрольной закупки: благодаря громким именам в составе, победам в Лиге чемпионов и Ла Лиге тот «Мадрид» влюбил целое поколение фанатов, в том числе французского парнишку по имени Килиан Мбаппе. Страйкер «ПСЖ» и другие современные футболисты до сих пор мечтают выступать за «Реал», хотя у них есть объективно лучшие варианты продолжения карьеры с большими шансами на серьезные трофеи.

Криштиану Роналду Фото: Getty Images

В том же году «Интер» отправил Златана Ибрагимовича в «Барселону» в обмен на Самюэля Это'о и 45 млн евро. С учетом дальнейшего развития событий, настоящее ограбление: швед так и не заиграл в Каталонии, а «нерадзурри» на вырученный кэш пригласили Диего Милито, Уэсли Снейдера, Лусио и Горана Пандева. Та команда Жозе Моуринью взяла первый требл в истории Италии.

Не только «Реал» и «Интер» крушили рынок. «Бавария» подписала Арьена Роббена с Марио Гомесом и выиграла с ними все возможные трофеи. «Манчестер Сити» разгонялся под началом шейхов и досадил соседям покупкой Карлоса Тевеса. Эммануэль Адебайор перешел к «горожанам» из «Арсенала» и отпраздновал гол «канонирам» перед их же фанатами.

2013

Трансферное окно-2013 открыло новую эру мирового футбола: Гарет Бэйл перешел из «Тоттенхэма» в «Реал Мадрид» и стал первым игроком, за которого заплатили больше 100 млн евро. 101, если быть точным. Спустя 8 лет цифра кажется смешной, но тогда было ощущение, что рынок сошел с ума.

«Барса» ответила своим чудо-трансфером и спустя несколько лет ухаживаний подписала Неймара из «Сантоса» за 88 млн евро. Два испанских гранда тем летом потратили почти 277 млн евро, остальные клубы Ла Лиги суммарно спустили на новых игроков всего 150 млн. «Сине-гранатовые» и «бланкос» отбили часть затрат крупными сделками на выход: Игуаин ушел в «Наполи», а Месут Озил в последние часы ТО подписался в «Арсенал».

Неймар и Гарет Бэйл Фото: Getty Images

«ПСЖ» уже набрал приличный темп и конвертировал катарские нефтяные деньги в футбольные успехи. В 2012-м во французскую столицу приехали Ибрагимович, Силва, Вератти и Бекхэм, а через год к ним присоединился Эдинсон Кавани – «Париж» выложил за Матадора 64,5 млн евро, это третий по величине переход того окна после Бэйла и Нея.

Еще одну трансферную бомбу во Франции заложил российский бизнесмен Дмитрий Рыболовлев. Его «Монако» заплатил 88 млн евро «Атлетико» и «Порту» за Радамеля Фалькао и Хамеса Родригеса. Монегаски не потянули звезд и совсем скоро сплавили их в клубы посолиднее, но страйкера удавалось пристроить только в аренду. После сезонов в «Челси» и «МЮ» он вернулся, забил 21 гол в чемпионате и подарил команде титул.

2014

Сейчас в это верится с трудом, но в недалеком прошлом «Барселона» не была главным посмешищем европейского футбола без гроша в кармане. Летом 2014 года вокруг команды было не слишком много оптимизма. Тата Мартино провалился, его сменил Луис Энрике – у коуча в резюме было всего три не самых успешных года в «Сельте» и «Роме».

В добавок каталонцы раскошелились на 150 млн евро, так что испанец с первых недель испытывал приличное давление. В основном кэш ушел на подписание Луиса Суареса, Марка-Андре тер Стегена и Ивана Ракитича – игроки составили ядро команды, с которой Энрике вскоре возьмет требл.

Луис Суарез Фото: Getty Images

Тем летом на рынке случилось классическое сумасшествие в год чемпионата мира – клубы принялись массово скупать героев турнира в Бразилии. «Реал» забрал колумбийца Хамеса Родригеса, немца Тони Крооса и костариканца Кейлора Наваса, а на выход отправил Анхеля ди Марию – аргентинец принес «Мадриду» 75 млн евро и беспонтово съездил в «МЮ».

Самым крутым подписанием того окна отметилась «Бавария»: мюнхенцы выкрали Роберта Левандовского из дортмундской «Боруссии» и не заплатили за поляка ни цента. Мощно выступил «Челси» – купил Сеска Фабрегаса и Диего Косту, а потом взял с новичками первый за пять лет титул АПЛ.

ЛУЧШЕЕ ТРАНСФЕРНОЕ ОКНО В ИСТОРИИ 2003 2004 2009 2013 2014 2021

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