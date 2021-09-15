«Ювентус», «Арсенал», «Бавария», «Рома», «Ливерпуль», «Лион» – этот порядок команд знаком любому болельщику «Реала» нулевых. «Барселона», «Бавария» и дортмундская «Боруссия» – об этих соперниках помнят все, кто влюбился в «Мадрид» при Жозе Моуринью. Микс из немецких, английских и итальянских клубов оказался главной преградой в новейшей истории мадридцев. Иностранные топы срывали поступательные походы испанцев за Десимой, 10-й победой в Лиге чемпионов.

Сильнее всех неудачи «Реала» раздражали Флорентино Переса. В 2009 году менеджер вернулся на пост в Мадриде с идеей фикс – привезти в испанскую столицу 10-ю ЛЧ. «Десима сделала нас, болельщиков «Реала», одержимыми. Теперь мы свободны, стремимся к 11-й победе без столь сильного давления», – признавался функционер после финала-2014.

В 2021-м «Реал» отпраздновал седьмую годовщину исторической победы. В 2014-м судьба Лиги чемпионов впервые решалась в дерби. Успех в игре с «Атлетико» оказался началом мощнейшего отрезка «Мадрида» в 10-х. Его запустили пять героев.

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Икер Касильяс

В сезоне-2012/13 Икер Касильяс стал лицом разлада между «Реалом» и Жозе Моуринью. Конфликт с легендой ускорил отъезд португальца из Мадрида и оставил Карло Анчелотти с дилеммой, кого назначить первым номером: вратарь-капитан конкурировал с Диего Лопесом.

Итальянский коуч решил проблему дипломатично и разделил игровое время в зависимости от турнира. Касильяс возглавил поход «Реала» за Десимой, Лопес помогал в чемпионате. ЛЧ-2013/14 началась для Икера с травмы в игре против «Галатасарая», однако после нее испанец выдал пять сухих матчей. В легендарной кампании мадридский голкипер пропустил лишь девять мячей.

Один из голов в ворота Касильяса влетел в финале из-за ошибки на выходе: Икер кинулся на заброс в штрафную, но застрял в полупозиции – мяч перелетел за линию ворот. «Сезон-2013/14 оказался одним из лучших в карьере, пусть даже я провел в нем меньше всего игр. Несмотря на ошибку в финале ЛЧ, считаю, что провел отличную кампанию», – резюмировал вратарь.

В культовом финале Касильяс мог встретиться с Моуринью, чей «Челси» споткнулся об «Атлетико» стадией раньше. Победа над Жозе несла бы еще больший символизм.

Серхио Рамос

«Я поцеловал его и сказал: «Ты чертов босс! Ты навсегда запомнишься игроком, который принес клубу Десиму!» – вспоминал Касильяс в 2020-м. Адресатом похвалы стал Серхио Рамос – центральный защитник попал в объятья Икера с концом основного времени финала-2014.

92:48 – эти цифры болельщики «Реала» запомнят не хуже, чем перечень команд-обидчиков. На 93-й минуте лиссабонского финала кивок Рамоса сравнял счет и запустил овертаймы. В 2019-м Серхио признался: он представлял результативный розыгрыш еще до стандарта и знал, что Лука Модрич направит ему идеальный навес.

Финал с «Атлетико» был для Рамоса слишком личным. Дед Серхио предупреждал, что не хочет уходить из жизни, не увидев внука с золотой медалью ЛЧ, а за несколько дней до культового дерби у защитника родился сын – из-за пополнения жена не смогла поддержать четвертого номера с трибун.

Кстати, в 2017-м Рамос думал сменить игровой номер на 93-й в честь гола в финале ЛЧ. Идею со сменой цифры на джерси Серхио отложил до заключительного сезона в карьере.

Гарет Бэйл

Летом 2013-го Флорентино Перес сформировал трио BBC: к Кариму Бензема и Криштиану Роналду приехал Гарет Бэйл. В первом матче 1/8 финала ЛЧ против «Шальке» каждый страйкер закинул по дублю. «Реал» разбил немцев 6:1, а связка звезд сыгралась окончательно.

В ЛЧ-2013/14 Бэйл отбегал 12 матчей, закинул шесть мячей и раздал четыре ассиста. Одна из голевых передач пришлась на ответный полуфинал с «Баварией», один из голов оказался победным в финале. Во время турнира Гарет действовал и на левом, и на правом флангах, а 2020-м назвал Десиму главным достижением в лигочемпионской карьере.

«Не каждый игрок выигрывал Лигу чемпионов в родном городе, а мне это удалось. В Киеве я забил победный мяч. Но Десима все равно остается самой памятной победой – слишком многое она значила для клуба», – объяснил вингер.

Криштиану Роналду

ЛЧ-2013/14 – идеальный турнир для эго Криштиану Роналду. Его команда выбила историческую победу, а сам португалец закрыл кампанию с охапкой личных рекордов.

Роналду закончил еврокубок лучшим бомбардиром с 17 мячами. Португалец установил рекорд ЛЧ по голам за один розыгрыш – достижение держится до сих пор. Криш помчался к исторической цифре с первого же матча, против «Галатасарая», которым рулил Роберто Манчини. В сезоне-2012/13 стамбульцы покусали «Реал» в четвертьфинале и выиграли домашний матч 3:2. «Мадрид» проскочил в следующую стадию благодаря победе 3:0 в первой игре.

В первом туре ЛЧ-2013/14 «Реал» разбил «Галатасарай» 6:1, а Роналду отметился хет-триком. Криш настрелял девять ударов и выдал три удачные обводки из пяти, ни разу не потеряв мяч. По итогам игры ESPN пророчил: «Конечно, Лигу чемпионов не выигрывают за один матч, а «Реал» шесть лет побеждает в дебютном туре еврокубка. Но если «Мадрид» растянет уровень, который показал в Стамбуле, на весь турнир, бояться будет некого».

Вслед за удачным выездом в Турцию «Реал» разбил «Копенгаген» 4:0 и победил «Ювентус» 2:1. В обоих матчах Роналду помог «Мадриду» дублем. Команда Анчелотти повторила клубный рекорд по результативности в трех стартовых играх ЛЧ – 12 мячей.

В оставшихся турах «Реал» оступился лишь однажды – закрыл выезд к «Ювентусу» счетом 2:2. До конца группового этапа Роналду закинул еще два мяча. В сумме португалец набрал девять голов и стал рекордсменом групповых этапов ЛЧ. В сезоне-2013/14 на достижение также претендовал Златан Ибрагимович. Страйкеру «ПСЖ» не хватило одного успешного выстрела.

«Счастлив, что побил рекорд Лиги чемпионов. «Реал» в хорошей форме. Мы играем в уверенный и привлекательный футбол», – подчеркивал Роналду по окончании последнего группового матча, против «Копенгагена».

Карло Анчелотти

В 2013 году, после вылета из полуфинала ЛЧ, поражения от «Атлетико» в финале Кубка и с 13 очками отставания от «Барселоны», боссы «Реала» договорились о разрыве контракта с Жозе Моуринью. Место в «Мадриде» предрекали Карло Анчелотти: итальянец как раз стремился на выход из «ПСЖ». В мае Перес отрицал любые слухи об экс-коуче «Милана», но уже в июне выкатил специалисту контракт.

«Манера и характер Анчелотти идеально подходят «Реалу». Карло – футбольный, умный человек, победитель от природы», – рекламировал Перес избранника. Со сменой тренера «Мадрид» закупился на 150 млн евро. Анчелотти тут уже ушел от тактического наследия Моуринью. «Реал» сменил схему с 4-2-3-1 на 4-3-3. Скрытыми лидерами в «Мадриде» Карло стали Модрич и Хаби Алонсо.

Ставка на Луку выстрелила в решающем розыгрыше финала. Именно хорват навесил перед кульминационным голом Рамоса. «Никогда не раздумываю, чем может закончиться тот или иной игровой эпизод, но перед угловым на 90-й минуте был уверен: «Реал» забьет. Мы получили последний шанс сравнять счет, но я знал, что счет станет равным, как только увидел Модрича и Рамоса на пути к чужой штрафной», – вспоминал Карло.

«Финал проходил по нашему сценарию. Да, было сложнее ожидаемого, сравнять счет удалось лишь на 90-й минуте, но упрекать команду в низком качестве игры несправедливо. Мы создавали моменты и контролировали матч. В конце «Реалу» повезло, но игроки заслужили удачу», – считал Анчелотти. Через год итальянский тренер оставил столичную команду Зинедину Зидану. Спустя еще шесть лет принял «Мадрид» обратно.

Карло Анчелотти Фото: Getty Images

В 2021-м новость о камбэке Анчелотти пресс-служба «Реала» озаглавила так: «В клуб возвращается тренер, подаривший Мадриду Десиму». 10-я ЛЧ осталась главным достижением в испанской карьере Карло.

В новом десятилетии коуч принял «Реал» с иными задачами. Если в 2013-м Перес горел фантазиями о европобедах, то в 2021-м предвкушает Суперлигу и переход Килиана Мбаппе. «Мадрид» вступил в плановую перестройку, где главный скилл Анчелотти – работа с индивидуальным уровнем игроков – станет ключевым.

На протяжении всей тренерской карьеры Карло выстраивал системы, которые раскрывали лидеров. Именно это и нужно молодым мадридским игрокам. С 2013 года изменилось многое: даже Тибо Куртуа, который играл в воротах «Атлетико», вдруг попал к соседям по столице. Только Анчелотти закольцевал историю и вновь оказался в «Реале».

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