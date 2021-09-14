«Бавария» и «Барселона» часто встречаются в Лиге чемпионов, и почти всегда матчи между ними получаются результативными и сокрушительными для одной из команд. В сезоне-2019/20 розыгрыш Лиги чемпионов затянулся из-за пандемии коронавируса: 1/4 финала состоялась только в августе и проходила в формате одного матча. В «Барсе» разгонялся кризис из-за длительного застоя в составе и администрации. Унизительный разгром от «Баварии» заставил многое поменяться в клубе.

Весь сезон с тоннами критики сталкивался главный тренер каталонцев Кике Сетьен. После позора с «Баварией» исчезли любые аргументы защиты испанца. Тренера выгнали спустя три дня после матча, а решение о его уходе совет директоров принял в течение 24 часов после финального свистка. Кандидатура Роналда Кумана уже некоторое время висела над персоной Сетьена, и на заседании совета ее окончательно утвердили.

«Были альтернативы Куману. Я предложил тренера «Барсы Б» Франсиско Хавьера Гарсию Пимьенту. Моменты перемен – это возможности, я считал, что мы должны снова оглянуться назад. Но у Кумана был опыт, его история в клубе, и у него было больше поддержки. Не было необходимости в голосовании», – поделился член совета директоров Хави Вилахоана.

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Роналд Куман, «Барселона» Фото: Getty Images

Новый тренер шагнул в клуб без спортивного директора. Эрик Абидаль, как и Сетьен, весь год сталкивался с проблемами и после поражения от «Баварии» ушел быстрее, чем заменили тренера. Француз ругался с Месси и пытался перетащить в клуб Хави, который тренировал катарский «Аль-Садд». Абидаль даже не отправился вместе с командой из Португалии, где проходила игра с «Баварией». Эрик самостоятельно погнал в Каталонию на машине, ведь он был уже твердо уверен в уходе.

Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу рассчитывал, что француз останется, чтобы проконтролировать назначение нового тренера. Но в тот момент решения в клубе происходили хаотично и независимо друг от друга. Абидаль ушел, а вскоре волна резких решений дошла и до Бартомеу.

Политика Жозепа вела клуб в пропасть, к стабильным 2:8 после каждых встреч с грандами, поэтому смена президента оказалась необходимой. Поначалу Бартомеу пробовал справиться с кризисом методом расчистки состава. Но застой в ростере – следствие отсутствия прогресса и свежих идей в управлении клуба. Освежение состава – лишь результат изменений в администрации, а не причина кризиса.

Президент пытался повернуть поражение в свою сторону: настоять, что после 2:8 клуб нуждается во внутренней революции, и он отлично с ней справится. Но единственная оставшаяся цель Бартомеу на тот момент – это сохранение поста на следующие 12 месяцев, оставшихся до конца срока, чтобы не уйти в отставку. «Это правда, что 2:8 нанесли Бартомеу ужасный ущерб», – подытожил Вилахоана.

«Барселона» – «Бавария» Фото: Getty Images

«Уйти в отставку было бы проще всего, но это – безответственно. У нас спортивный кризис, а не институциональный. Клуб не находится в кризисе. Нам нужна эволюция. Время некоторых игроков здесь закончилось, но эти спортивные проблемы мы можем исправить», – защищался Бартомеу. Скоро клуб избавился от президента и начал выбираться из упадка.

Новый тренер и руководство протрясли состав. Знаменитый звонок Кумана Луису Суаресу, в котором он сообщил уругвайцу, что не рассчитывает на него – не глупость тренера, а необходимая мера. Из-за многолетнего невмешательства в ростер его пришлось очищать радикальными методами. А идея отпустить Лео Месси возникла уже тогда. Многие в клубе даже решили, что избавление от Суареса – часть плана по вынуждению Лео уйти.

«Эта игра стала поворотным моментом – мы не могли идти дальше без немедленных изменений. Поражение ускорило сроки. В любом случае мы бы осуществили похожие вмешательства», – признался Вилахоана. Финансовые и игровые проблемы вогнали клуб в глубокий кризис. Поражение от «Баварии» запустило процесс очищения, который клуб проходил долго. Этим летом из «Барсы» все же ушел Месси и еще несколько именитых, но ненужных футболистов (Антуан Гризманн, Миралем Пьянич).

В сезоне-2021/22 «Барса» снова столкнулась с «Баварией» в Лиге чемпионов, но уже в групповом этапе. На этот раз мюнхенцы подошли к матчу определенным фаворитом и опять без проблем раскатали каталонцев. Но это была уже другая «Барселона»: на замену вышли собственные воспитанники, в составе оказалось сразу три голландца (впервые с апреля 2003-го), и на поле лидеры – совсем другие футболисты. Клуб будет обновляться какое-то время, но уроки из поражения 2:8 вынесены.

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