Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги матча с «Челси» в Лиге чемпионов на «Стэмфорд Бридж».

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– Схема в три центральных защитника – разовая акция под соперника?

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– Мы должны исходить из наших возможностей, из сильных качеств соперников. Будем анализировать и решать непосредственно перед каждым матчем. Пока как основную ее не рассматривали, это авральный вариант в связи с определенными изменениями в составе.

– Можно ли сказать, что решение сделать Барриоса, как сказали бы раньше, передним центральным защитником помогло провести Чистякову матч жизни?

– Конечно, помогло. В РПЛ мы достаточно много пропускаем. В таком матче, тем более дебютном для Димы в Лиге чемпионов, конечно, это запоминающееся событие. Я искренне рад за всех, кто сегодня дебютировал.

– Об участии Барриоса в матче стало известно только сегодня. Если он не смог бы сыграть, как вышел бы «Зенит»? Кажется, другого варианта в центр обороны просто не было.

– Был другой вариант. Естественно, мы не могли предположить, появится Барриос или нет, он приехал уже после обеда. Если он появился, играл Барриос. Если бы не появился, в этой позиции играл бы другой игрок.

– «Зенит» несколько раз очень неудачно разыгрывал стандарты. Больше всего запомнилась передача Дугласа при первом угловом и то, что Круговой, Мостовой и Барриос так и не смогли навесить при последнем штрафном. С чем это связано?

– При угловом – технический брак, передача пошла не туда, куда нужно. При штрафном – конечно, нужно было раньше подавать, или по крайней мере не ошибаться Барриосу. Это техническая ошибка. Сказалась усталость, отсюда неправильное принятие решений, тем более Барриосу после перелета очень непросто было выдержать всю игру.

– В России такие поражения принято считать достойными. Насколько это уместная формулировка?

– Поражение – поражение в любом случае. Что касается самой игры, того шанса, что мы могли увезти очки – это хорошо. Понимаем прекрасно уровень «Челси», разницу в классе команд, но ребята сегодня старались. Могли сыграть лучше, но за игру, за самоотдачу, за желание огромное спасибо. Делали то, что могут на данный момент, – рассказал Семак по сообщению sports.ru

«Зенит» уступил «Челси» со счетом 0:1.

Сергей Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года.

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