Предматчевая разминка «Манчестер Юнайтед» перед стартовым матчем Лиги чемпионов против «Янг Бойз» запомнилась не очень приятным моментом. Лидер манкунианцев Криштиану Роналду залепил мячом в девушку-стюарда.

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Дама, к счастью, избежала повреждений, а по окончании игры Криштинану в качестве извинений сделал ей особый презент: подарил свою футболку, сообщает A Bola

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«Манчестер Юнайтед» потерпел поражение со счетом 1:2.

Единственный мяч англичан забил как раз Роналду.

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