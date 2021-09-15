Предматчевая разминка «Манчестер Юнайтед» перед стартовым матчем Лиги чемпионов против «Янг Бойз» запомнилась не очень приятным моментом. Лидер манкунианцев Криштиану Роналду залепил мячом в девушку-стюарда.
Дама, к счастью, избежала повреждений, а по окончании игры Криштинану в качестве извинений сделал ей особый презент: подарил свою футболку, сообщает A Bola.
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- «Манчестер Юнайтед» потерпел поражение со счетом 1:2.
- Единственный мяч англичан забил как раз Роналду.
Перед матчем «МЮ» – «Янг Бойз» Криштиану Роналду ударил по воротам и сбил с ног девушку-стюарда (видео)
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