Наконец-то! Легендарный «Милан» возвращается в Лигу чемпионов после неприлично длительного перерыва. Но экзамен для такого камбэка слишком серьезный – могучий «Ливерпуль» Юргена Клоппа на родном «Энфилде».

Кто посмотрит матч по ТВ

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В первом туре ЛЧ «Ливерпуль» недосчитается Роберто Фирмино (бедро), а также молодых Харви Эллиотта и Неко Уильямса (у обоих травмы голеностопа).

О главной потере «Милана» стало известно всего за день до матча, от того она еще тяжелее: Златан Ибрагимович повредил ахилл и не поделится своим опытом с зелеными «красно-черными». Также Стефано Пиоли не сможет рассчитывать на Раде Крунича (икры) и Тьемуэ Бакайоко (мышечная проблема).

Златан Ибрагимович Фото: Getty Images

Форма

Топовая. У обоих соперников. «Ливерпуль» в АПЛ набрал 10 очков из 12, не справившись только с действующим клубным чемпионом Европы «Челси» (1:1). Сразу после возвращения футболистов с матчей сборных мерсисайдцы играючи расправились на выезде с «Лидсом» (3:0).

«Милан» в Серии А вообще идет без потерь. Если победы над «Сампдорией» и «Кальяри» можно назвать дежурными, то субботняя встреча с «Лацио» была настоящей проверкой, и «россонери» сдали тест на отлично: 2:0 (и это еще Кесси не смог с 11-метровой отметки сделать счет крупным).

Лицом к лицу

«Милан» и «Ливерпуль» пересекались всего дважды, но эти два матча – финалы Лиги чемпионов. О событиях Стамбула-2005 знают даже те, кто тогда еще не родился, – уж больно легендарный камбэк совершили тогда мерсисайдцы. Но спустя всего два года в Афинах «россонери» взяли реванш – 2:1.

«Ливерпуль» 33 раза играл с итальянскими клубами: 12 побед, 6 ничьих и 15 поражений. Дома статистика приемлемая: +8=1-5.

«Милан» в 38 матчах с англичанами 11 раз победил, 12 раз довольствовался ничьей и 15 раз проиграл. Все было бы не так плохо, если бы «россонери» чуть удачнее приезжали в Британию, ведь гостевая стата – катастрофа! +1=6-10. Единственный удачный вояж датирован февралем 2005-го: за три месяца до стамбульского финала «Милан» минимально сделал «МЮ» (1:0).

«Милан» – второй по победам клуб Лиги чемпионов: 7 титулов. «Ливерпуль» делит третье место с «Баварией» (по 6 триумфов).

Ориентировочные составы

Котировки букмекеров

14-16 лет назад в финалах Лиги чемпионов «россонери» были явными фаворитами, что и подтвердили: стамбульский матч они отдали по собственной безалаберности, но в Афинах уверенно взяли свое. Осенью 2021-го ситуация прямо противоположная: «Ливерпуль» – один из фаворитов турнира, команда с двумя финалами за предыдущие четыре сезона, в то время как возрождающийся «Милан» проведет первый матч в ЛЧ за 7 лет.

С учетом того, что даже в лучшие годы «россонери» не слишком успешно играли с английскими клубами на выезде, а накануне этой встречи потеряли Златана Ибрагимовича, можно спокойно ставить даже на сухую победу «Ливерпуля»: 2,36

Где смотреть

Стартовый свисток будет дан в 20:00 (мск), в прямом эфире битву покажет «Матч ТВ. Футбол 1». И не стоит забывать о такой шикарной опции, как наш текстовой лайвик

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