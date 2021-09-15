Почетный президент РФС Вячеслав Колосков озвучил свои мысли по поводу того, что легионеры «Зенита» перед матчем Лиги чемпионов с «Челси» встали на одно колено, поддержав акцию Black Lives Matter. Это сделали Дуглас Сантос, Вендел, Сердар Азмун, Вильмар Барриос, Малком и Клаудиньо.

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«Я вообще думаю, что эта акция абсолютно ненужная и неприемлемая. То, что наши футболисты не встали на колено – совершенно закономерно. Кто такой Флойд для наших футболистов? Это в принципе личность криминальная, но при чем здесь футбол? Уже второй сезон длится эта акция, что они этим демонстрируют – непонятно. Постояли и хватит, второй сезон, третий, сколько можно-то? Должное уже отдали кто хотел, достаточно.

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Конечно, в законодательном порядке эту акцию не отменишь – обвинят в расизме и прочее. Но намекнуть на это надо: это чуждо футболу. А то, что легионеры «Зенита» поддержали акцию – их личное дело, пусть делают, раз хотят. Хотя непонятно, какое отношение та же Бразилия имеет к этому. Но эта тема не заслуживает нашего внимания, хватит уже ее мусолить», – цитирует Колоскова Sport24.

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