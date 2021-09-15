Рафа Бенитес пришел на пресс-конференцию в крайне раздраженном состоянии. Только что испанец проиграл финал ЛЧ, но всячески показывал, что матч завершился несправедливо. Рафа уверял: судья добавил три минуты, но в конце зажал несколько секунд – в теории «Ливерпуль» мог отыграть у «Милана» один мяч. Аргументы коуча звучали жалко, но испанца можно было понять – он упустил шанс стать великим.

Сейчас в это сложно поверить, но 14 лет назад скромный пухлик Рафаэль Бенитес был в одном шаге от статуса лучшего тренера мира. Его «Ливерпуль» пришел третьим в АПЛ, но зажег в ЛЧ: выбил сытую «Барселону» (она сбросила корону еще в 1/8 финала), отлупил ПСВ и наказал «Челси» Жозе Моуринью. После финала испанец мог поднять над головой второй Кубок чемпионов за три сезона, то есть обойти по этим чашкам и Моура, и сэра Алекса, и Карло Анчелотти. Абсолютно грандиозная ачивка для человека с внешностью универского препода – если бы Рафа выиграл один матч, его карьера сложилась бы совершенно иначе.

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Казалось, что за два года с легендарного стамбульского финала «Ливерпуль» стал лишь сильнее: освоил схему 4-5-1, прекратил косячить в защите (привет монстру Маскерано) и подписал вратаря Рейну. Понятно, что Дудек запомнился великим перфомансом в серии пенальти, но на дистанции Пепе был круче и надежнее.

Рафаэль Бенитес (второй слева) во время финала ЛЧ-2006/07 «Милан» – «Ливерпуль» Фото: Getty Images

С другой стороны сетки к финалу в Афинах плыл «Милан». Он, наоборот, постепенно сдувался: лишился Шевченко, начал сезон-2006/07 из минусовой зоны (казнь за кальчополи) и вообще смотрелся командой из прошлого. Средний возраст игроков, вышедших на матч против «Ливерпуля», превышал 31 год – за «россонери» бегали буквально деды. Но еще в полуфинале они наглядно показали, почему с ними нужно считаться. Как ни странно, то противостояние с «МЮ» чаще вспоминал сэр Алекс, а не Карло Анчелотти, укротивший мэтра.

Дело в том, что «Юнайтед» ехал на «Сан-Сиро» после домашней победы 3:2 и с надеждами на попадание в финал. Тут и сказался опыт «Милана». Игроки «дьяволов» (например, Кэррик) вспоминали, что дома «россонери» просто смяли британцев. Гаттузо выгрызал все мячи и полностью закрыл Роналду, Зеедорф гениально начинал атаки, а Кака просто размазывал манкунианцев креативом. 3:0 – после этого матча Карло Анчелотти вручил Фергюсону бутылку вина, а благородный шотландец сказал, что откроет ее лишь в случае победы «Милана» в финале. Позже сэр Алекс много раз объяснял: разгром от «Милана» был полезным, ведь игроки «МЮ» увидели, как должны играть настоящие мужики.

Следующий подобный урок «россонери» организовали уже «Ливерпулю» в афинском финале. Мерсисайдцы круто давили в первом тайме: создавали моменты, били из-за штрафной, накрывали итальянцев на флангах и возле финальной трети – короче, шли к гораздо более уверенному триумфу, чем в Стамбуле. Если переслушать комментарий первого тайма на разных языках, окажется, что почти все репортеры были уверены: еще немного, и «Ливерпуль» забьет. Но вместо этого «Милан» вытерпел и во втором тайме начал подлавливать ребят Бенитеса на контратаках. Одна из них завершилась фолом Алонсо, выстрелом Пирло со штрафного и рикошетом от Индзаги. Затем Кака вывел Пиппо на Рейну, и тот похоронил «Ливерпуль». Гол Кюйта на последних минутах утешил разве что Бенитеса, который еще 180 секунд жил мечтой догнать «Милан».

Та игра и близко не стала такой культовой, как Стамбул-2005, но сейчас переоценить значимость победы «россонери» уже невозможно. Во-первых, это была последняя дискотека банды имени Мальдини: пожилые супергерои рубились брутально и безжалостно, а в стартовом составе фактически не имелось случайных людей – разве что Янкуловски не дотягивал до общего уровня. Во-вторых, «Милан» больше ни разу не был настолько мощным: случались разовые всплески и даже победы в Серии А, но на уровне ЛЧ не встречалось ничего подобного. В-третьих, поразил Карло Анчелотти. Он признавался, что изначально вообще не верил в лигочемпионский триумф, но в результате взял второй Кубок чемпионов в карьере и на время превратился в самого успешного клубного тренера.

Бенитес же постепенно скис: сначала доработал в «Ливерпуле», умудрившись поругаться с Алонсо, потом заруинил наследие Моура в «Интере», а дальше либо зарабатывал деньги, либо тренировал середняков. Из престижных трофеев можно вспомнить лишь победу в ЛЕ с «Челси», но Бенитеса ненавидел весь «Стэмфорд Бридж» – виноваты длинный язык и ливерпульское прошлое. Еще у Рафы появилось странное хобби – приходить в клубы после Анчелотти. Так происходило и с «Реалом» (ужасно), и сейчас с «Эвертоном» (пока непонятно). Но на свой же уровень середины 2000-х Рафа так и не подпрыгнул. Вероятно, если бы Джеррард реализовывал выходы раз на раз, а Риисе лупил чуть точнее, именно Бенитес котировался бы как король Лиги чемпионов, а не как унылый ботан из прошлого.

«Милан» – победитель Лиги чемпионов-2006/07 Фото: Imago

Сегодня «Ливерпуль» и «Милан» встретятся в ЛЧ впервые с того финала. «Россонери» и близко не те, что в 2007-м, зато мерсисайдцы в полном порядке. Вряд ли Клопп будет мотивировать ребят поражением 14-летней давности, но обыграть «красно-черных» всегда почетно. Даже когда там нет Диды, Оддо, Кака и Пиппо – людей, делавших «Милан» великим в далеких нулевых.

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