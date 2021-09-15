15 сентября «Милан» вернется в Лигу чемпионов и сыграет на выезде с «Ливерпулем». Соперники не встречались ни разу со времен двух финалов турнира в 2005-м и 2007-м. В тех матчах «красные» и «красно-черные» обменялись победами, но в память врезался только драматичный стамбульский матч.

Как поживают спустя 16 лет его участники? Ответы тут. У проигравших все сложилось неплохо.

Стамбульский финал ЛЧ-2005: как изменились игроки «Милана»

Лига чемпионов УЕФА «Милан» и «Ливерпуль» не играли 14 лет. Чем важен финал ЛЧ-2007? 3 ЧАСА НАЗАД

У победителей – тем паче.

Стамбульский финал ЛЧ-2005: как изменились игроки «Ливерпуля»

Стартовый свисток на «Энфилде» будет дан в 22:00 мск.

«Милан» – семикратный победитель Лиги чемпионов (2-й результат турнира), «Ливерпуль» – шестикратный (делит 2-е место с «Баварией»).

Лига чемпионов УЕФА «Милан» возвращается в ЛЧ и впервые сразится на «Энфилде» 5 ЧАСОВ НАЗАД