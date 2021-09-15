Директор департамента стратегического развития и коммуникаций «Шахтера» Юрий Свиридов рассказал, почему команда поселилась в Тирасполе в отеле под названием «Россия».

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«Это был выбор без выбора. На весь Тирасполь есть только один отель – «Россия», способный по количеству номеров и инфраструктуре принять делегацию футбольного клуба на матче Лиги чемпионов. Даже команде академии клуба, которая играла в Юношеской лиге УЕФА, по причине недостатка отелей в городе пришлось жить на базе «Шерифа», – приводит слова Свиридова Tribuna.com

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Матч «Шахтера» и «Шерифа» пройдет 15 сентября в Молдавии и начнется в 19:45 (мск).

В параллельной встрече группы D «Реал» встретится с «Интером».

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