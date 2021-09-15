Привет. Я Данил Тармасинов, сегодня мы вместе следим за всеми матчами группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Нас ждут классные вывески – «Интер» сыграет с мадридским «Реалом», «Ливерпуль» и «Милан» повторят 15 сентября финал ЛЧ 16-летней давности, «Пари Сен-Жермен» с Лионелем Месси зарубится с бельгийским «Брюгге».

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19:47. Знаете, чего не хватает в нашем лайве для антуража? Гимна Лиги чемпионов. Заряжайтесь атмосферой вместе с нами.

Лига чемпионов УЕФА «Выбор без выбора». «Шахтер» живет в отеле «Россия» перед игрой ЛЧ 2 ЧАСА НАЗАД

19:45. Понеслась! «Бешикташ» принимает дортмундскую «Боруссию», «Шериф» против донецкого «Шахтера»!

19:40. Пять минут до старта второго игрового дня Лиги чемпионов. Ждете? Волнуетесь? За кого болеете?

19:30. А вот и футболисты, они уже приехали на стадион и сейчас наверняка разминаются перед играми. Ждете голы Эрлинга Холанна?

19:26. Лол, победный гол в ворота «Спартака» оформил парень по фамилии Кастрати. Жизнь – лучший драматург. «Легия» вырвала три очка в Москве – 1:0.

19:21. Пока мы ждем старт Лиги чемпионов, отвлечемся на Лигу Европы. В единственном матче дня московский «Спартак» пропустил решающий мяч на 92-й минуте и близок к поражению от «Легии». Красно-белые – лучшее футбольное шоу мира, конечно.

19:19. Матч «Шерифа» и «Шахтера» проходит в непризнанном Приднестровье, и донецкий клуб поселили в гостинице под названием «Россия». Класс? Читайте подробности.

19:17. Смотрите еще, какой стилевый видос выпустил к возвращению в Лигу чемпионов амстердаский «Аякс».

19:10. Роберто де Дзерби выпустит на матч с «Шерифом» Пятова в раме, Додо, Марлона, Матвиенко и Исмаили в защите, Тете, Маркоса Антонио и Майкона в средней линии, а также Фернандо, Педриньо и Лассину Траоре в нападении. Это стартовые XI донецкого «Шахтера».

19:07. А вот кто появится на газоне в составе молдавского «Шерифа». Дебют национального футбола в Лиге чемпионов!

19:04. У «Дортмунда» на поле сегодня выйдут Грегор Кобель, Махмуд Дауд, Эрлинг Холанн, Марко Ройс, Рафаэль Геррейру, Матс Хуммельс, Мануэль Аканджи, Юлиан Брандт, Донниел Мален, Джуд Беллингхэм и Тома Мёнье.

19:02. Уже появился состав «Бешикташа» – смотрите, тут и Миралем Пьянич, и Миши Батшуайи.

19:01. Первым запуском уже через час сыграют «Бешикташ» и дортмундская «Боруссия», а также молдавский «Шериф» и украинский «Шахтер».

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