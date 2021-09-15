В матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов молдавский «Шериф» обыграл «Шахтер» со счетом 2:0.
Счет на 16-й минуте открыл малиец Адама Траоре, который отличился красивым ударом с лета после передачи бразильского защитника Кристиано. Второй мяч на 62-й минуте забил форвард Момо Янсане – гвинеец отправил мяч в ворота головой после подачи того же Кристиано.
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- «Шериф» одержал первую победу в Лиге чемпионов в истории Молдавии.
- В параллельном матче группы D сыграют «Реал» и «Интер».
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