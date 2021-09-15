В матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов молдавский «Шериф» обыграл «Шахтер» со счетом 2:0.

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Счет на 16-й минуте открыл малиец Адама Траоре, который отличился красивым ударом с лета после передачи бразильского защитника Кристиано. Второй мяч на 62-й минуте забил форвард Момо Янсане – гвинеец отправил мяч в ворота головой после подачи того же Кристиано.

Лига чемпионов УЕФА «Выбор без выбора». «Шахтер» живет в отеле «Россия» перед игрой ЛЧ 4 ЧАСА НАЗАД

«Шериф» одержал первую победу в Лиге чемпионов в истории Молдавии.

В параллельном матче группы D сыграют «Реал» и «Интер».

Лига чемпионов УЕФА «Сити» пошутил над «Шахтером» перед жеребьевкой ЛЧ 26/08/2021 В 10:53