Нападающий «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард прокомментировал результативную ошибку в матче Лиги чемпионов против «Янг Бойз».
«Вчерашний вечер причиняет боль. Надеюсь, что вы понимаете, какое значение для меня имеет каждый матч в футболке «Манчестер Юнайтед». Я всегда выхожу на поле, чтобы помочь команде и порадовать болельщиков. Я расстроен тем, какую роль сыграл во вчерашнем поражении от «Янг Бойз». Ошибки в футболе случаются, но мы встанем и будем двигаться дальше», – написал Лингард в твиттере.
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- «МЮ» проиграл «Янг Бойз» со счетом 1:2.
- После ошибки Лингарда в конце матча швейцарский клуб забил победный мяч.
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